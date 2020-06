Stimmberechtigte sagen Ja zu Tempo 30 – und auch zum Jurapark-Beitritt

Ein Gemeinderat als Platzanweiser: Hornussen hatte sich dazu durchgerungen, die Gemeindeversammlung trotz Coronakrise nicht abzusagen. Also füllte am Mittwochabend Philipp Wirz die Sitzreihen von vorne auf. So sassen die Stimmberechtigten weit genug voneinander entfernt. Für 60 Personen hatte Gemeindeschreiber Markus Schlatter in der Turnhalle Stühle aufstellen lassen. Am Ende reichten die Sitzgelegenheiten bei 36 anwesenden Stimmbürgern locker aus.

Vielleicht hatten ja doch einige Angst vor der Pandemie – oder es lag an den Traktanden, dass der Aufmarsch nicht riesig ausfiel. Die waren keine so richtigen Aufreger, höchstens die flächendeckende Einführung von Tempo 30. Gemeindeammann George Winet streifte noch einmal die Vorgeschichte des Projekts: Konsultativabstimmung im Herbst 2018, Projektierungskredit im Sommer 2019. Letzterer wurde laut Winet «klar angenommen» – Ansichtssache bei 38 Nein-Stimmen.