Fast zwei Drittel der 1200 bis Anfang März beim Schweizer Bundesamt für Energie (BfE) eingegangenen Stellungnahmen zum geplanten Schweizer Atomendlager kommen aus Deutschland.

«Die eingegangenen Stellungnahmen werden in den nächsten Monaten ausgewertet und in einem Bericht zusammengefasst», erklärt BfE-Sprecherin Marianne Zünd. Auf Grundlage dieses Berichts entscheidet die Schweizer Regierung Ende 2018 über den Abschluss der zweiten Etappe des Sachplanverfahrens Geologisches Tiefenlager.

Ziel dabei ist es, bis etwa 2030 den geeignetsten Standort für ein Atomendlager zu benennen. Das Tiefenlager für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) soll etwa 2050, das für hochaktive Abfälle (HAA) etwa 2060 in Betrieb gehen.

Deutsche Gemeinden betroffen

Im Auswahlverfahren für ein HAA- und SMA-Tiefenlager sind drei Regionen: das Zürcher Weinland östlich von Jestetten, Nördlich Lägern auf der Hohentengen sowie der zwölf Kilometer südöstlich von Laufenburg gelegene Bözberg.

Die Schweizer Behörden erkennen einige benachbarte deutsche Gemeinden als betroffen an. Sie sind in das Partizipationsverfahren, das die Endlagersuche begleitet, miteinbezogen. Weiter konnten sich in der dreimonatigen Vernehmlassung auch andere Gemeinden, Gebietskörperschaften, Organisationen oder auch einzelne Personen zu den Standortvorschlägen und dem bisherigen Verfahren äussern.

Wie das BfE erklärte, liegen aus der Schweiz insgesamt rund 460 Stellungnahmen vor. Aus Deutschland sind es rund 740. Davon sind 300 aus der Schweiz und 700 aus Deutschland Stellungnahmen von Privatpersonen.

Ausserdem haben sich 71 Schweizer und 19 deutsche Gemeinden, 18 Kantone, 4 Landkreise, 47 Organisationen, 9 Planungsverbände und 36 Parteien beziehungsweise deren Sektionen geäussert.