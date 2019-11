Silvester-Feuerwerk: Ein absolutes Spektakel oder doch eher totaler Irrsin

Es ist eine Ankündigung, ob der die eine oder der andere Rheinfelder(in) in die Luft geht: Die beiden Städte zünden auch in diesem Jahr ihr traditionelles Silvesterfeuerwerk. «Sind beide Rheinfelden mittlerweile resistent gegen Nachhaltigkeit?», ärgert sich Barabara Martens von der Rheinfelder Gruppierung «Die Vigilanten» in einem Leserbrief.

Martens verweist auf die hohe Feinstaubbelastung durch Feuerwerke und fragt, weshalb die beiden Rheinfelden «in die überholte, veraltete Rolle» zurückfielen, «dass am Silvester zwingend geballert werden muss».

Sie stört sich auch daran, dass Nachhaltigkeit beispielsweise bezüglich Müllvermeidung und Recycling nur von den Bewohnern eingefordert werde und «von Seiten der Obrigkeit das Vollmüllen des Vater Rhein, des Inselis und der Luft in dieser Nacht genehmigt» werde. Martens spricht von einem Irrsinn, «uns ‹Wasser zu predigen und selbst Wein zu verschleudern› statt zukunftsweisende und nachhaltige Alternativen zu verfolgen».

Verzicht auf Feuerwerk ist kein Thema

Der Verzicht auf das Silvesterfeuerwerk aufgrund der Klimadebatte sei bisher kein Thema gewesen, sagt Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage. Das gemeinsame Silvesterfeuerwerk, das seit dem Millennium jedes Jahr abgefeuert wird, «ist sehr beliebt und wird jeweils von mehreren Tausend Besuchern auf beiden Rheinseiten bestaunt». Die Kosten belaufen sich dabei auf rund 8000 Franken pro Jahr und werden je hälftig von den beiden Rheinfelden getragen.

Eine Neuerung gegenüber früheren Jahren gibt es allerdings: Das Feuerwerk wird nicht mehr vom Inseli abgefeuert. «Das Abbrennen des Feuerwerkes vom Inseli war in der Vergangenheit immer wieder mit Unsicherheiten verbunden», sagt Erdin.

Am Nationalfeiertag im Sommer war die Trockenheit wiederholt ein Problem, beim Silvesterfeuerwerk im Winter sorgten mögliche Hochwasser für Unsicherheit. «Die Feuerwerker mussten vor diesem Hintergrund jeweils mit Varianten arbeiten.» Nun verzichte man auf diese aufwendige Eventualplanung. «Das Feuerwerk wird deshalb an Silvester vom deutschen Rheinufer abgebrannt.»

Lasershow ergänzt das Feuerwerk

Nicht ändern wird sich die Art des Feuerwerkes. Dieses werde im Rahmen des Vorjahres ausfallen, so Erdin. Ergänzt wird es wiederum mit einer Lasershow. Diese sorgt für zusätzliche Effekte, «was insbesondere im Falle von Nebel über dem Rhein, wenn das eigentliche Feuerwerk weniger gut sichtbar ist, eine Bereicherung ist». Die beste Sicht, so Erdin, habe man von der Rheinbrücke und von den Rheinufern im Bereich der alten Brücke.

Nichts zu sehen gibt es dafür in Bad Säckingen. Hier wurde viele Jahre lang das zweite grosse Silvester-Feuerwerk in der Region abgefeuert, erstmals ebenfalls am Jahreswechsel 1999/2000.