Eifersüchtig auf anderen Mann

Die Familie aus Afghanistan stellte im Jahr 2011 in der Schweiz ein Asylgesuch und wurde vorläufig aufgenommen. Seit dem 16. November 2011 wohnten sie in dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Zweifamilienhaus mit Garten in Gipf-Oberfrick.

Ihre Eltern hätten viel gestritten, sagte die älteste Tochter in der Einvernahme sechs Tage nach dem Tod ihrer Mutter. Ihr Vater sei oft sehr wütend gewesen. Habe ihre Mutter mehrmals geschlagen, sodass sie am ganzen Körper blaue Flecken hatte. Er sei auch eifersüchtig gewesen, sagte die Tochter. Er glaubte, sie sei in einen anderen Mann verliebt. Er habe ihr wiederholt gesagt, er wolle sie töten: «Meine Mutter hat gewusst, dass sie 2015 nicht mehr zu Ende bringt, das hat sie mir immer gesagt. Das letzte Mal hat sie das einen Tag, bevor sie gestorben ist, gesagt», zitiert die Staatsanwältin in der Anklageschrift aus der Befragung der ältesten Tochter.

Aus der Anklageschrift geht auch hervor, dass der Beschuldigte vor dem Tod seiner Frau bereits einmal bei der Regionalpolizei Oberes Fricktal vorsprechen musste. Er hatte im April 2015 einer Nachbarin verbal mit dem Tod gedroht und dabei ein Messer eingesetzt. Nach diesem Vorfall wurden die Nachbarin und ihr Sohn in einer anderen Gemeinde untergebracht.

18 Jahre Gefängnis beantragt

Der mutmassliche Täter sitzt seit der Festnahme in Untersuchungs- beziehungsweise Sicherheitshaft im Zentralgefängnis in Lenzburg. Er ist nicht geständig. Darüber, was an jenem Mittwochmorgen im November vor zwei Jahren passiert ist, spricht er nicht.

Heute findet am Bezirksgericht Laufenburg der Prozess gegen den unterdessen 42-Jährigen statt. Das psychiatrische Gutachten attestiert ihm keine psychische Störung oder Suchtmittelabhängigkeit, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Es sei deshalb von voller Schuldfähigkeit auszugehen. Die Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Gefängnis wegen Mordes.

Die drei Kinder – unterdessen sind sie 13, 11 und 8 Jahre alt – fordern auf zivilrechtlichem Weg eine Genugtuung von je 50'000 Franken sowie eine Entschädigung in noch unbekannter Höhe. Die drei lebten nach dem Tod ihrer Mutter zuerst im Kinderheim in Brugg und seit Ende März 2016 in einer sozial- und heilpädagogischen Einrichtung im Kanton Solothurn.

Der Verteidiger gibt seinen Antrag während der Verhandlung bekannt.

Im Garten dieses Einfamilienhauses in Gipf-Oberfrick ist die Asylbewerberin am 4. November 2015 tot aufgefunden worden: