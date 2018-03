"Der Entschluss ist mir nicht leicht gefallen", schreibt Sibylle Lüthi in ihrer Rücktrittsankündigung. Das Amt als Gemeindepräsidentin sei "sehr spannend und anspruchsvoll". "Es ist ein stetiges Auf und Ab von guten und schlechten Zeiten. Von Erfolg und Misserfolg. Von Freude und Frust." In den vergangenen Jahre hätte immer die Freude an dieser herausfordernden Aufgabe überwogen und sie habe ihr Amt mit Engagement und Herzblut ausgeführt "und mein Bestes gegeben".

In den letzten Monaten allerdings sei die Arbeit "sehr aufreibend und unbefriedigend" gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. "Das hat dazu geführt, dass ich keine Freude an meiner Tätigkeit mehr habe und dass sie mich mehr und mehr belastet." Sie habe Kritik immer ernst genommen und habe gut damit umgehen können. "Ich konnte mit einer gewissen Gelassenheit auf die grossen Herausforderungen reagieren." Nun merke sie, dass ihr Nervenkostüm dünner geworden sei und sie auch an ihre Gesundheit denken müsse. "Ich kann nicht mehr mein Bestes geben und es ist ehrlicher, wenn ich die Konsequenzen ziehe", schreibt sie.

"Vielleicht stösst mein Entscheid bei vielen unter Ihnen auf Unverständnis, vor allem da mein Rücktritt so kurz nach den Wahlen erfolgt", hält sie fest. "Als ich vor rund einem Jahr vor der Entscheidung stand, mich nochmals zur Verfügung zu stellen, habe ich den Entscheid nicht unüberlegt getroffen." Es seien wichtige Projekte angestanden, die sie gerne zu Ende bringen wollte. "Ausserdem haben die positiven Seiten meines Amtes die negativen Momente überwogen."

Kaiseraugst liege ihr sehr am Herzen, betont Lüthi, "und es entspricht nicht meinem Charakter, die nächsten dreieinhalb Jahre halbherzig abzusitzen". Die Kontinuität sei zudem gewährleistet, da der jetzige Gemeinderat ein eingespieltes Team sei und Vizepräsidentin Françoise Moser über die laufenden Projekte bestens informiert und gut vernetzt sei.