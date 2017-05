Bewohner werden mit Beruhigungsmitteln ruhiggestellt oder leiden unter Infekten. Die Nachtschicht muss die Bewohner duschen, weil tagsüber die Kapazität dazu fehlt. Mitarbeiter werden entlassen oder sie kündigen, frustriert, selber. Beim Putzdienst wird ebenfalls gespart.

Diese Vorwürfe erhoben zwei Mitarbeiterinnen des Pflegewohnheims Föhrengarten in Eiken jüngst in der az. Die Heimleitung widerspricht und weist die Vorwürfe zurück. Der Kanton relativiert: Man habe aufgrund eines «Personalengpasses» einen vorläufigen Aufnahmestopp verfügt.

Die az weiss: Nicht nur im Föhrengarten rumort es hinter den Türen. Eine Mitarbeiterin aus einem anderen Fricktaler Heim meldet sich, anonym, weil sie Angst hat, ihre Stelle zu verlieren. Was sie schreibt, hört sich nicht gut an. Kollegen werde gekündigt, Praktikanten, die kaum Ahnung haben, würden als Pfleger eingesetzt. Sie spricht von «chaotischen Zuständen», von «Konzeptlosigkeit».

Auch andernorts im Aargau läuft einiges falsch, glaubt man einem Artikel in der letzten «NZZ am Sonntag». Die hilflosesten Bewohner, die Demenzkranken, würden vor Sonnenaufgang gewaschen. Sei jemand traurig, bleibe kaum Zeit, ihn zu trösten. Von Demenzkranken, die in ihren Exkrementen liegen, berichtet die Zeitung, von unfreiwilligem FdH: Zwei Bewohner müssten sich ein 90-GrammJoghurt zum Frühstück teilen.

Was ist da bloss los in den Alters- und Pflegeheimen? Ist Rendite alles? Zählt der Mensch nichts mehr?

Andre Rotzetter, Geschäftsführer des Vereins Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF), ärgert sich gewaltig «über diese einseitige Sicht» in den Medien. Er gibt unumwunden zu: «Es gibt in der Branche schwarze Schafe, leider auch im Fricktal.» Aber: «98 Prozent der Heime arbeiten seriös», sagt er.

Nur: Wenn man sie kennt, die schwarzen Schafe, warum stoppt sie dann niemand? Rotzetter lacht, trocken. «Wer schummeln will, findet immer einen Weg.» Der Schummler überlegt sich: Wo fällt es nicht auf? Und er landet dabei häufig bei drei Positionen:

Den Demenzkranken. Sie können sich nicht wehren, schlimmer noch: Sie können sich nicht einmal ihren Angehörigen mitteilen, müssen erdulden, was mit ihnen passiert. Hier ist oft das Personal das Korrektiv, weil es nicht mitspielt oder, wie beim Föhrengarten, an die Öffentlichkeit geht. «Menschen, die in der Pflege arbeiten, wollen anderen Menschen helfen. Sonst würden sie den Beruf nicht machen», sagt Rotzetter. «Die Pflege ist ihre Berufung und sie werden sich, früher oder später, gegen Unrecht auflehnen.» Die Negativschlagzeilen in den Medien «treffen viele Pflegerinnen tief», weiss Rotzetter.