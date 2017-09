Marc Pircher mit Band zündete am Sonntag von der ersten Note an ein Feuerwerk an Volksfeststimmung. Etwas unglaubwürdig behauptete der Vollgastyp aus dem Zillertal, nie ein Casanova gewesen zu sein, er lud die Gäste des Nachmittags ein, zu den schönen Mädchen ins Berner Oberland zu reisen, er animierte zum Mitklatschen und Mitschunkeln.

Doch da standen die Besucher ohnehin schon auf den Bänken, jodelten mit diesem Energiebündel um die Wette. So hatte es Sänger Mickie Krause mit seiner Zottelhaarperücke nicht schwer, an diesen fulminanten Rhythmus anzuknüpfen. Im Gepäck hatte er eingängige Melodien, manchmal etwas derb und doppelbödig. In atemberaubenden Tempo wirbelte er über die Bühne.

Debüt für Matthias Reim

Die Amigos danach waren eher für das Fach Herz und Romantik zuständig. Aber damit erobern sie bereits seit 50 Jahren ihre Fans. Im neuen Album «Zauberland» fuhren sie mit einem Boot, das Liebe heisst, zurück in den Sommer 65, träumten sich sehnsuchtsvoll himmelwärts, eroberten ihre Zuhörer im Sturm. «Dirndelmeidli» und «Lederhosenbuben» tanzten dazu in fast allen Gängen.

Das Lied «Verdammt, ich lieb dich» ist das Markenzeichen von Sänger Matthias Reim. Zum Schupfart-Festival war er das erste Mal gekommen. Seit 2013 ist er auf einem absoluten Erfolgskurs mit der «Leichtigkeit des Seins». Wie Phönix aus der Asche stieg er mit dem gleichnamigen Album nach schwerer Krankheit nach oben. Seine Lieder erzählen von Gefühlen, Leidenschaft, Chaos, angesiedelt zwischen leisen Balladen und rockigen Popschlagern.

Das Festival klang aus mit der hochtalentierten Sängerin Vanessa Mai und der herrlich erfrischenden «The Rebel Tell Band», die witzig, sanft und knallhart sein konnte.