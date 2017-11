Die zukünftige Oberstufenschul-Landschaft im Möhlintal nimmt weiter Gestalt an. Erst im Juni hatte die Einwohnergemeindeversammlung Möhlin beschlossen, den bestehenden Schulkreisvertrag Möhlintal per Ende des Schuljahrs 2018/2019 zu kündigen. Der Vertrag schrieb bis anhin fest, dass Möhlin Oberstufenschülerinnen und -schüler nach Wegenstetten schickt, damit dort die Mindestanforderung von sechs Abteilungen erfüllt wird. Nach der Kündigung des Vertrags war offen, wie es mit der Oberstufe in Wegenstetten weitergeht.

Mittlerweile ist aber klar: Möhlin wird in Sachen Oberstufenschüler weiter mit den Talgemeinden zusammenarbeiten und Wegenstetten bleibt ein Schulstandort. Grund dafür sind einerseits die in Möhlin fehlenden Kapazitäten und die gewaltigen Investitionen, die nötig wären, um alle Schüler hier unterzubringen.

Vierter Standort von Möhlin

Wie die Gemeinderäte von Möhlin, Zeiningen, Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten nun in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, geht es mit der konkreten Planung des Standorts Wegenstetten voran. So wurde inzwischen festgelegt, dass die Schule Wegenstetten künftig als vierter Schulstandort der Schule Möhlin geführt wird. Es sollen hier Sekundar- und Realschüler unterrichtet werden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinderäte weiter. Die Leitung des Standorts wird der «Gesamtschulleitung Oberstufe» in Möhlin unterstellt.

Ausserdem habe die «Steuerungsgruppe Schulraumplanung Oberstufe Möhlintal» – sie besteht aus den Gemeindeammännern der Möhlintal-Gemeinden – vier Arbeitsgruppen eingesetzt. Sie werden durch Mitglieder aus den Ratsgremien, den Schulpflegen, Schulleitungen sowie den Verwaltungen gebildet und befassen sich mit der konkreten Ausarbeitung der künftigen Organisation.

Neuer Vertrag wird erarbeitet

Themenfelder dabei sind die Ausarbeitung des neuen Vertrags, die Organisation der Gesamtschulleitung der Oberstufe, die Festlegung von Schulgeldern und Miete sowie die Definition von notwendigen baulichen Anpassungen im bestehenden Schulhaus 1996 in Wegenstetten.

Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass den Stimmberechtigten an den Wintergemeindeversammlungen im November und Dezember 2018 einen neuen Vertrag für das Möhlintal zur Genehmigung unterbreitet werden kann. (nbo)