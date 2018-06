Der Kaiseraugster Oberstufen- und Primarschulstandort Liebrüti hat in den letzten Jahren ein neues Gesicht erhalten. 2013 genehmigte die Gemeindeversammlung 4,8 Millionen Franken für einen Anbau an das bestehende Schulhaus, 2015 wurde er eröffnet. Ein Jahr später genehmigte die Gemeindeversammlung wieder einen grossen Kredit für die Schule; diesmal waren es knapp sechs Millionen Franken für die Sanierung des alten Schulhauses. Nun ist auch dieses Projekt abgeschlossen.

Wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst, wird der Abschluss der Sanierungsarbeiten am 16. Juni mit einer offiziellen Einweihung gefeiert. «Die Arbeiten sind im Endspurt», sagt Schul-Gemeinderat Heinz Hassler. «Bis zur Feier soll alles fertig sein.»

In den vergangenen Monaten hat sich am Schulhaus viel verändert. Das Schulhaus wurde 1975 gebaut. 1998 folgte eine erste Totalsanierung der Aussenhülle. Entsprechend waren nun unter anderem die über 40-jährigen haustechnischen Anlagen – Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär – veraltet und mussten fast komplett ersetzt werden. Auch neue dezentrale Lüftungsgeräte wurden eingebaut und Massnahmen für einen besseren Schallschutz ergriffen.

Photovoltaik auf dem Dach

Vier Klassenzimmer im Obergeschoss wurden aufgehoben und zu Gruppenräumen umgebaut. Ausserdem sorgt ein neuer Lift dafür, dass das ganze Gebäude behindertengerecht erschlossen ist. Die Schulzimmer sind neu mit zeitgemässen Einrichtungen wie einer interaktiven Wandtafel und EDV-Anschlüssen ausgestattet.

Auf dem Dach des Schulhauses steht eine Photovoltaikanlage. An der Gemeindeversammlung im Sommer 2016 war aus den Reihen der Stimmberechtigten der Antrag gekommen, für zusätzliche 600 000 Franken auch das Dach des Schulhauses zu sanieren und darauf eine Photovoltaikanlage zu erstellen. Die Anwesenden nahmen den Antrag damals deutlich an. Und inzwischen ist ihr Wunsch erfüllt, wie Heinz Hassler sagt. «Die Anlage ist in Betrieb.»

Hassler zieht ein positives Fazit zum Bau. Natürlich hätten die Schülerinnen und Schüler gemerkt, dass am Schulhaus gebaut werde, sagt er. Aber: «Der Schulbetrieb hatte immer Priorität. Lärmige Arbeiten etwa wurden wann immer möglich in die Ferienzeit gelegt, um die Störungen in Grenzen zu halten.» Der Schulbetrieb habe während der ganzen Bauzeit «ohne grössere Beeinträchtigungen» fortgeführt werden können. Der genehmigte Kredit wurde ausserdem eingehalten, so Hassler.

Betriebszeiten für Spielplatz

Noch nicht ganz fertig ist der neue Kinderspielplatz beim Schulhaus, für den die Stimmberechtigten im Sommer 2016 ebenfalls einen Kredit über 265 000 Franken sprachen. Schon an der Versammlung sorgte das Traktandum für Diskussionen – Anwohner fürchteten zusätzliche Immissionen. Auch während der Auflagefrist des entsprechenden Baugesuchs habe es Einsprachen gegeben, sagt Hassler. Mittlerweile aber sei dies geklärt. Der Spielplatz ist im Bau und soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden.

Die Gemeinde hat in Absprache mit den Anwohnern Betriebszeiten für den Spielplatz beschlossen. Dieser hat demnach von 8 bis 12 und 13 bis 20 Uhr offen. «Es werden ausserdem Tafeln aufgestellt, wonach laute Musik und Grillieren verboten sind», sagt Hassler. Bei der Gemeinde hofft man, die Immissionen in der Nachbarschaft so in Grenzen zu halten – besonders abends und nachts. Sollte es Probleme geben, könne immer noch über Kontrollgänge einer Sicherheitsfirma gesprochen werden. «Wir werden aber erst nach der Eröffnung entscheiden. Dann, wenn klar ist, ob überhaupt ein Bedürfnis besteht», sagt Hassler.

Einweihungsfeier Schulhaus Liebrüti Samstag, 16. Juni, 10.30 Uhr, Ansprachen und Unterhaltungsprogramm in der Aula