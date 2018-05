In Rheinfelden haben Unbekannte in der Nacht auf Montag Velos im Wert von 100'000 Franken gestohlen. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Sie prüft nun, ob die selben Täter am Werk waren wie vergangene Woche in Kleindöttingen, wo Velos im Wert von 200'000 Franken entwendet wurden.