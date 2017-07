Schmeichelhaft ist er nicht, der Übername, den die Strasse über den Kaistenberg in der Bevölkerung hat: Rumpelpiste. Aber er trifft es gut: Der Zustand der Kantonsstrasse zwischen Frick und Kaisten ist seit Jahren schlecht – und seit Jahren wartet man dies- und jenseits des gut 470 Meter hohen Hügels auf die Sanierung. Oder eben: auf die Entrumpelung.

Nun ist man der 16,6 Millionen Franken teuren Sanierung wieder einen Schritt näher: Bei der Projektauflage in Frick, Kaisten und Oeschgen gingen zwar zwei Einsprachen ein, beide «sind aber unkritisch», sagt Fabian Gasser, Projektleiter beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Eine Einsprache konnte bereits erledigt werden, für die zweite – ein Entwässerungs-Wunsch eines Grundeigentümers – ist die Lösung laut Gasser ebenfalls bereits gefunden.

Die beiden Einsprecher müssen ihre Einwendungen nun noch formell zurückziehen. Gasser rechnet damit, dass dies bis spätestens Ende August passiert ist. Danach kommt das Projekt für die definitive Genehmigung vor den Regierungsrat.

«Nicht mit grossem Widerstand gerechnet»

Fabian Gasser ist froh, dass das Projekt so schlank durch die Auflage gekommen ist. «Ich rechnete allerdings auch nicht mit einem grossen Widerstand», sagt er. «Denn es handelt sich nicht um eine neue Strasse und die Sanierung ist unbestritten.» Auch der damit verbundene Ausbau auf eine einheitliche Breite von 6,5 Metern. Heute ist die Strasse an manchen Stellen enger, was das Kreuzen von zwei Bussen oder Lastwagen schwierig macht.

Lastwagen-Zunahme befürchtet

Die Angst einiger Fricker und Kaister, der Berg werde so zum einen zu einer Raserstrecke, zum anderen zu einer Lastwagen-Transitroute, teilt Gasser nicht. «Ich gehe nicht von einer extremen Zunahme des Schwerverkehrs aus», sagte er der az vor dem Start der Projektauflage. «Die Lastwagen-Chauffeure fahren meist nach Navigationssystem. Und dieses zeigt die Beschaffenheit einer Strasse nicht an.»

An ebendieser Beschaffenheit wird sich indes noch nicht so schnell etwas ändern. Zuerst stehen im Herbst die Landerwerbsverhandlungen an. Diese können, je nach Konsensfindung, dauern. «Theoretisch können hier auch noch Einwendungen gemacht werden», sagt Gasser, «zum Beispiel, wenn eine Partei mit dem Landpreis nicht einverstanden ist.» Läuft alles rund, ist das Projekt noch 2018 baureif.

Wovon der Baustart abhängt

Wann dann allerdings effektiv gebaut wird, ist eine andere Frage. «Der Ausführungszeitpunkt steht und fällt mit anderen Projekten in der Region», sagt Gasser. Dazu gehört unter anderem der von den Laufenburgern sehnlichst erwartete Aus- und Umbau der Baslerstrasse durch das Städtchen; hier staut sich der Pendler-Grenzverkehr jeden Tag gehörig. Gasser rechnet für den Kaistenberg mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren. Phasenweise muss die Strasse komplett gesperrt werden, was wiederum Auswirkungen auf den Postautoverkehr haben wird: Es braucht mehr Kurse, da die Postauto-Linie Laufenburg–Frick dann über Eiken umgeleitet werden muss.