Regierung soll sich einsetzen

Vor allem aber wollen sie dem Regierungsrat fragend Druck aufsetzen, dass er sich für den Erhalt solcher Arbeitsplätze im Aargau einsetzt. So fragen sie, welche Möglichkeiten der Regierungsrat sieht, «den Firmen die Notwendigkeit aufzuzeigen, auch Arbeitsplätze mit niederem Kompetenzniveau in der Schweiz zu erhalten». Weiter wollen sie wissen, was die Kantonsregierung gedenke, «aktiv zu unternehmen, dass Arbeitsplätze mit niederem Kompetenzniveau erhalten, aber auch neu aufgebaut werden» und welche «direkten und konkreten Einflussmöglichkeiten» sie habe. Die Antwort hierauf dürfte lauten: wenige.

In eine Frageform ist auch die Forderung verpackt, der Regierungsrat solle mit der Roche in Kaiseraugst das Gespräch suchen, um das Unternehmen zu überzeugen, «dass möglichst viele Stellen erhalten bleiben können, vor allem Stellen mit einfacherem Arbeits- beziehungsweise Kompetenzniveau».

Mit ihrer Ankündigung, 235 der 300 Stellen in der Verpackung zu streichen, hat Roche letzte Woche viele überrascht. Nicht so George Sheldon, Professor für Arbeitsmarkt- und Industrieökonomie an der Universität Basel. «Die Wirtschaft ist dynamisch und Umstrukturierungen führen immer auch zu Stellenabbau», sagte er im AZ-Interview. Das sei für den Einzelnen natürlich bedauerlich, gehöre aber zur Wirtschaft. «Den Entscheid, Verpackung und Produktion am selben Ort zusammenzulegen, kann ich gut nachvollziehen.»

Neue Stellen werden geschaffen

Der Stellenabbau treffe zwar in der Tat einmal mehr schlecht Qualifizierte. «Aber ich sehe auch, dass der Abbau sozialverträglich vorgenommen wird.» Dies zeigt die rund zweijährige Frist. «Das Unternehmen wird versuchen, den Abbau über die natürliche Fluktuation und über Frühpensionierungen zu bewerkstelligen.»

Zudem bedeute der Abbau nicht, dass sich die Roche aus Kaiseraugst verabschiede. Im Gegenteil: «Parallel wird die ganze IT der Roche ins Fricktal verlegt. Das bringt viele und höher qualifizierte Arbeitsplätze.» Die Zahlen geben Sheldon recht. Ende 2012 wies die Roche am Standort Kaiseraugst 1520 Stellen aus, Ende 2015 waren es bereits 1968 und aktuell sind es 2300.

