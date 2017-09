Auf 23 000 Quadratmetern wachsen in Zeiningen rund 35 000 Hanfpflanzen. Seit diesem Jahr baut die Pure Production AG auf einem ehemaligen Gärtnerei-Areal Hanf an, dessen THC-Gehalt unter einem Prozent liegt und damit legal ist. Das Geschäft mit dem sogenannten CBD-Hanf boomt. «Es ist wahnsinnig, was in der Branche abläuft», sagt Geschäftsführer Stevens Senn. «Derzeit wollen ganz viele Akteure am Hanf-Geschäft partizipieren.»

Jahresernte: 10 bis 12 Tonnen

Pure Production sei dabei einer der grösseren Player auf dem Schweizer Markt, so Senn. Derzeit beschäftigt die Firma 28 Mitarbeiter. Und sie trägt dem Boom Rechnung und expandiert: In einer Indoor-Anlage ausserhalb des Fricktals wachsen 35 000 weitere Hanfpflanzen. «Insgesamt rechnen wir mit einer Jahresernte von zehn bis zwölf Tonnen.» Abhängig sei die Gesamtmenge noch vom Wetter in den kommenden Wochen bis zum Outdoor-Erntestart Mitte Oktober. «Wenn es nicht allzu viel regnet, sieht es gut aus», so Stevens Senn.