Raiffeisen eröffnet Filiale im Coop-Einkaufszentrum in Stein – Bancomat in Zeihen verschwindet

Schlechte Nachricht für die Einwohner von Zeihen: Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal schliesst Mitte Dezember ihr Beraterbüro in Zeihen und entfernt gleichzeitig den Bancomaten. Seit geraumer Zeit habe man festgestellt, dass Kundenberatungen im Beraterbüro in Zeihen fast gar nicht mehr nachgefragt würden, sagt Reto Waldmeier, Leiter Stab/Marketing. «Durch die immer häufiger genutzten Möglichkeiten von bargeldlosem Zahlen mit Karten und Twint wird auch der Bancomat in Zeihen immer weniger frequentiert.» Deshalb hätten sich Verwaltungsrat und Bankleitung zu diesem Schritt entschlossen. In Zeihen kommt der Entscheid nicht sonderlich gut an. Auch bei Gemeindeammann Christian Probst haben Einwohner ihren Unmut kundgetan. «Der Gemeinderat bedauert den Entscheid sehr», so Probst. Man habe mit der Raiffeisenbank das Gespräch gesucht, aber keine Lösung gefunden. Ein Vorschlag der Raiffeisenbank war, die Gemeinde solle den Bancomaten übernehmen. Das sei nicht umsetzbar, so Probst. Er findet den zunehmenden Leistungsabbau – Post weg, Bank weg – gar keine gute Entwicklung. (twe)