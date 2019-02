«Schöni zite gsi» und Emoticons, die Tränen verdrücken – auf Facebook bleibt die Schliessung der «Hirschen»-Bar an der Landstrasse in Gipf-Oberfrick nicht unkommentiert. Ende Januar, an einer Abschlussparty, floss das letzte Bier aus dem Zapfhahn. Kurz darauf eröffnete das Gerichtspräsidium Laufenburg gegen die Pächterin der «Hischen»-Bar das Konkursverfahren.

Die Pächterin, die vor etwa dreieinhalb Jahren den Betrieb der Bar übernommen hatte, war gestern für eine Stellungnahme weder telefonisch noch über die sozialen Medien erreichbar.

«Die Bar hatte es schwer»

«Rebstock»-Wirt Samet Rustemi führte über 18 Jahre, bis September 2017, das Restaurant Hirschen mit der dazugehörigen Bar. In seinem letzten Jahr als «Hirschen»-Wirt verpachtete er die Bar weiter. «Ich finde es schade, dass sich der Betrieb der Bar nicht mehr rentiert hat», sagt Rustemi. So habe er damals viel Herzblut und auch den einen oder anderen Franken in die Ausstattung der Bar gesteckt. «Die Pächterin hat mir das Inventar nach meinem Abgang jedoch nach und nach abbezahlt», sagt Rustemi.