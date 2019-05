Am Dienstagabend kam es gegen 16 Uhr im Breite-Quartier in Möhlin zu einem Grosseinsatz der Polizei. Die Kantonspolizei hatte gemäss Mitteilung vom Mittwochmorgen die Meldung erhalten, dass ein Bewohner einer Liegenschaft an der Breitistrasse telefonisch Drohungen ausgesprochen habe. Die Drohung richtete sich gegen Angestellte einer Institution des Gesundheitswesens. Gemäss Kantonspolizei bestanden Anhaltspunkte, dass der Schweizer unter Alkoholeinfluss stand und möglicherweise über eine Waffe verfügte.

Die Polizei konnte vor Ort Kontakt mit dem Mann aufnehmen. " Er trat dann aus der Wohnung, in der er sich alleine befand, und konnte kurz vor 18.15 Uhr festgenommen werden", heisst es in der Mitteilung. Telebasel hatte von Schüssen berichtet und auf Augenzeugen verwiesen. Schüsse seien aber keine gefallen, heisst es von Seiten der Kantonspolizei auf Nachfrage der AZ.

Nach einer ärztlichen Begutachtung wurde er in eine psychiatrische Einrichtung überführt. Laut Kantonspolizei war er angetrunken. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg eröffnete eine Strafuntersuchung.

Telebasel verwies in einem Bericht vom Dienstagabend auf eine Augenzeugin: Laut ihren Worten hätten schwer bewaffnete Polizisten das Quartier abgeriegelt. Ein anderer Augenzeuge berichtete, dass ein älterer, weisshaariger Mann aus einer Wohnung abgeführt wurde. Die Polizisten hätten den Mann zuerst in einer falschen Wohnung gesucht. Der Mann liess sich offenbar ohne Widerstand abführen. "Er hat auf mich einen gelassenen Eindruck gemacht. Etwas angespannt, aber nicht aggressiv", so der Augenzeuge.

Gemeindeammann Fredy Böni hatte am Dienstag gegenüber der AZ den Polizeieinsatz bestätigt. "Es ist eine polizeiliche Intervention", so Böni. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Er widersprach damit dem Eindruck von Augenzeugen, es habe sich womöglich um eine Geiselnahme gehandelt.

Die Polizeibilder vom Mai: