Anja Meyer lancierte auf petitio.ch, der Petitionsplattform der Aargauer Zeitung, erfolgreich eine Petition, in der sie unter anderem forderte, zwei Querungsstellen mit Mittelinseln an der Zuzger Hauptstrasse – beim Volg und der Einmündung Lohnbergstrasse – zu errichten. Ihr Anliegen ist es, dadurch die Sicherheit der Kinder auf ihrem Schulweg zu erhöhen (die az berichtete). Nachdem sich Meyer mit dem Gemeinderat zu einem Gespräch traf, in dem sie die Gründe für ihre Petition darlegte, ist die Freude bei ihr gross: «Der Gemeinderat hat beschlossen, die Petition an den Kanton weiterzuleiten», sagt sie.