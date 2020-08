Open-Air-Kino startet mit Schutzmassnahmen – und erfährt «unglaubliche Solidaritätswelle»

Ticketverkauf ist gut angelaufen

Zuversichtlich stimmt den Kinobetreiber der Vorverkauf. Bereits mehr als 250 Tickets hat er abgesetzt. «Das ist ein solider Wert», sagt Weiss, der in den letzten Wochen ohnehin «eine unglaubliche Solidaritätswelle» festgestellt hat. «So viele Gutscheine wie während des zweimonatigen Lockdowns haben wir noch nie verkauft.» Es sei schön und tue gut, zu spüren, dass die Menschen Fricks Monti verbunden seien. Weiss, angefressener Rennradfahrer, lacht. «Ich hatte ursprünglich die Idee, alle Gutscheine mit dem Velo auszuliefern», sagt er. Das seien dann aber doch zu viele gewesen – und zu weit verstreut. Bis nach Zürich und Basel wurden Gutscheine bestellt.

Corona ist derweil auch im Open-Air-Kino, das für bis zu 300 Besucher Platz bietet, ein Thema. Bei weniger als 100 Filmfreunden achtet Weiss darauf, dass die Besucher mindestens einen Stuhl im Halbrund freilassen. Kommen mehr, hat er drei Sektoren vorbereitet. «Mit einer App kann sich jeder in seinen Sektor einbuchen», erklärt Weiss. Für den Fall der Coronafälle ist so rückverfolgbar, wer im betroffenen Sektor sass. Wer die App nicht nutzen will, kann sich auch auf einer Sektorenliste eintragen.

Persönlich freut sich Weiss vor allem auf zwei Filme: «Tenet», ein Sci-Fi-Action-Spektakel mit John David Washington, Robert Pattinson und Elizabeth Debicki in den Hauptrollen. Weiss zeigt den Actionfilm am 4. September als vorletzten Film des Open-Air-Kinos. Ursprünglich wollte er ihn mehrfach und früher zeigen. Er kann froh sein, umentschieden zu haben, denn der Filmstart wurde mehrfach nach hinten verschoben. «Tenet» startet in der Schweiz nun definitiv am 26. August.

Erfrischend findet Weiss auch «The Bra». Der Film erzählt die Geschichte eines Lokführers, an dessen Gefährt sich ein blauer BH verheddert und der dann nach der Liebe seines Lebens sucht. In diesem Sinne: Film ab!