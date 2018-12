Der Bauantrag sei vergangene Woche eingetroffen, teilte Bürgermeister Ulrich Krieger diese Woche im Gemeinderat mit. Er kündigte an, dass er den Antrag in der ersten Sitzung des neuen Jahres, am 28. Januar, dem Gemeinderat vorlegen werde.

Albert Gebhardt, Geschäftsführer des Waldshut-Tiengener Obi-Markts und Sprecher der Investoren, wollte noch keinen Zeitpunkt für einen Baubeginn nennen. Zuerst müsse die definitive Genehmigung auf dem Tisch liegen. Der jetzt eingereichte Antrag stelle allerdings einen grossen Schritt dar.

Jahrelanges Hin und Her

Das Einvernehmen des Laufenburger Gemeinderats gilt als reine Formsache. Bereits Anfang August 2017 hatte das Gremium einstimmig eine Voranfrage zur Errichtung des 7500 Quadratmeter grossen Baustoff- und Heimwerkermarkts mit Gartencenter bejaht. Einen Monat später hatte auch das Landratsamt erklärt, dass die Errichtung eines Markts der beantragten Grösse zulässig sei.