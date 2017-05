Die Oberstufe in Gipf-Oberfrick leistet qualitativ gute Arbeit. Darin sind sich alle einig. Dank ihrer Kleinheit kann sie individueller auf die Schüler eingehen. Nur: Gerade diese Kleinheit macht auch Probleme. Schon das eine oder andere Mal bekundete die Schule Mühe, die Mindestschülerzahl zu erreichen, insbesondere bei den Realklassen. Der Kanton erteilte bislang Ausnahmebewilligungen. Das wird er ab kommendem Schuljahr nicht mehr tun, informierte er der Gemeinde. Das heisst: Erreicht eine Abteilung die nötige Schülerzahl (siehe Box) nicht, muss künftig die Gemeinde die Kosten tragen. Diese beziffert die Gemeinde, je nach Fall, auf «140 000 bis mehrere hunderttausend Franken».

Dass Handlungsbedarf besteht, darin sind sich alle einig. Die Frage ist nur: In welche Richtung? Die einen, allen voran die Lehrer und die IG «Pro Oberstufe Gipf-Oberfrick», wollen eigenständig bleiben und fordern Verhandlungen mit anderen Gemeinden. Denn wenn nur eine weitere Gemeinde ihre Schüler nach Gipf-Oberfrick schickt, ist das Erreichen der Mindestschülerzahl kein Thema mehr – und das Kostenrisiko eliminiert.

Der Gemeinderat hält es indes für «wenig realistisch», dass eine zusätzliche Gemeinde auf den Schulzug aufspringt. Er präferiert eine Zusammenlegung der Oberstufen von Gipf-Oberfrick und Frick unter der Führung von Frick. Das Oberstufenschulhaus in Gipf-Oberfrick wird als Aussenstandort weiter genutzt.

Unterstützung bekommt die Gipf-Oberfricker Exekutive aus Wittnau, Wölflinswil und Oberhof. Die drei Gemeinden schicken ihre Oberstufenschüler seit 2004 nach Gipf-Oberfrick. «Alle drei Gemeinderäte sprechen sich klar für die Zusammenarbeit mit Frick aus», steht in einem Positionspapier, das der az vorliegt. «Die drei Gemeinden lehnen das Abwerben von Schülern in anderen Gemeinden ab.»

Höhere Schulgelder sind Thema

Die Gefahr besteht zudem, dass eine oder mehrere der Talgemeinden mittelfristig den Schulvertrag kündigt und ihre Schüler nach Frick schickt. Denn bereits in der Vergangenheit streckten die Gemeinden – allen voran Wittnau – ihre Fühler nach Frick aus. Dies hatte primär finanzielle Gründe: Die Schulgelder in Gipf-Oberfrick lagen im Schuljahr 2012/13 zwischen 25 und 45 Prozent über jenen in Frick. Die Talgemeinden verlangten deshalb 2012 Massnahmen zur Schulgeldsenkung, was auch gelang. Gleichzeitig verrechnete Gipf-Oberfrick den Nachbargemeinden ein Schulgeld, das fünf Prozent unter der offiziellen Schulgeldberechnung lag.

Die Gemeinde Wittnau fragte Frick 2013 an, ob sie ihre Schüler nach Frick schicken könne – und sie tat dies «ohne Wissen von Gipf-Oberfrick», wie es in einem Factsheet heisst. Das lehnte Frick ab. Wenig später beschlossen die Gemeinderäte von Frick und Gipf-Oberfrick, eine gemeinsame Oberstufenstrategie auszuarbeiten – und sie kommunizierten dies auch.

Strategie wirbelt Staub auf

Im April 2015 lag die gemeinsame Strategie unter dem Namen «Oberstufe Fricktal Süd» vor, wurde präsentiert – und wirbelte gehörig Staub auf. Nachdem der Souverän an der Gemeindeversammlung im Juni 2015 einen Antrag überwiesen hatte, es seien auch Varianten mit einer eigenständigen Oberstufe zu prüfen, setzte der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe ein. Dieser gehörten Lehrkräfte, Schulpfleger, Schulleitung, Gemeinderat und Vertreter der IG angehörten. Verschiedene Varianten wurden bis im November 2015 ausgearbeitet.

Prioritär wollte man einen Schüleraustausch mit Frick anstreben. Falls hier keine Einigung erzielt werde, wollte man Kontakt mit andern Gemeinden für eine Erweiterung des Schulverbundes aufnehmen. Frick machte schnell klar, dass die Gemeinde einem reinen Schüleraustausch kritisch gegenübersteht. Einen definitiven Entscheid vertagte man aber, bis eine Studie über die Oberstufensituation im Fricktal vorlag. Dies war im Herbst 2016 der Fall – und sie brachte kaum neue Erkenntnisse.

Weitere Abklärungen beim Bildungsdepartement folgen. Bei Gesprächen macht Frick im Februar klar, dass für die Gemeinde ein reiner Schüleraustausch definitiv nicht infrage kommt, dass man aber weiterhin an einer Zusammenarbeit interessiert sei. Auch die Talgemeinden sprechen sich für eine Zusammenarbeit mit Frick aus.

Ende April orientiert der Gemeinderat die Lehrer sowie IG-Mitglieder über den Entscheid des Gemeinderates: Er spricht sich, wie im April 2015, für eine gemeinsame Oberstufe unter der Führung von Frick aus. Die Emotionen gehen an der Infoveranstaltung hoch, wie in einer Sitzungsnotiz zu lesen ist. Die Lehrer werfen dem Gemeinderat vor, sich zu wenig für den Erhalt er Oberstufe stark gemacht zu haben. Insbesondere bemängeln sie, dass keine anderen Gemeinden angefragt wurden, ob sie Schüler nach Gipf-Oberfrick entsenden.

Der Gemeinderat berät das Geschäft nochmals – und bleibt bei seinem Entscheid. Das letzte Wort haben nun am 30. Juni die Stimmberechtigten.

Lesen Sie ausserdem: