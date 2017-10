9 dieser 12 Gemeinden wollen den Steuerfussabtausch mit dem Kanton nicht weitergeben, was einer effektiven Steuererhöhung um drei Prozentpunkte entspricht. In drei Gemeinden soll der Steuerfuss um sechs bis acht Prozentpunkte steigen.

Dies zeigt eine Umfrage der AZ, an der sich 29 der 32 Gemeinden beteiligt haben; drei Kommunen – Rheinfelden, Sisseln und Mettauertal – wollten noch nicht kommunizieren, was sie vorhaben.

Damit ist klar: Stimmt der Souverän in allen Gemeinden dem Budgetantrag des Gemeinderates zu, steigt der Steuerfuss in mindestens 37,5 Prozent der Gemeinden.

Salamitaktik will der Rat nicht

Am happigsten trifft es dabei die Oberhöfler. Hier soll der Steuerfuss um acht Prozentpunkte steigen. «Natürlich ist das unschön», sagt Gemeindeammann Roger Fricker. «Mir wäre auch lieber, wir könnten die Steuern senken.» Aber das liege nicht drin. «Wir sind finanzschwach und werden es immer sein.»

Aber müssen es denn gleich acht Prozentpunkte sein? Roger Fricker nippt an seinem Kaffee, schaut durch das Fenster auf sein Dorf. Unten tuckert ein Traktor durch, eine Ziege schaut ihm genüsslich kauend nach. «Nein», sagt Fricker dann. «Wir könnten diesmal auch nur den Steuerfussabtausch nicht vornehmen und die Steuern um lediglich drei Prozentpunkte erhöhen.» Aber das wäre Augenwischerei, findet er. Salamitaktik. «Denn in einem Jahr müssten wir dann trotzdem auf den Höchststeuerfuss hinauf.»

Für 2018 liegt der Höchststeuerfuss bei 125 Prozent. Er ist nicht fix, sondern wird anhand des jeweiligen kantonalen Mittels berechnet: Der Höchststeuerfuss liegt 25 Prozentpunkte über dem kantonalen Durchschnittswert. Da in den nächsten Jahren viele Gemeinden im Aargau ihren Steuerfuss erhöhen dürften, wird der Maximalsatz steigen. Fricker macht sich keine Illusionen. «Auch unser Steuerfuss wird steigen, denn wir werden immer den Höchststeuerfuss verlangen müssen.» Schon, um künftig in den Genuss der Ergänzungsbeiträge zu kommen. «Ohne diese geht es nicht.»

Übergangsbeiträge federn ab

In den nächsten vier Jahren profitiert Oberhof vorerst von den Übergangsbeiträgen, die mit der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden im Februar für vier Jahre beschlossen wurden. 128'000 Franken machen diese Beiträge im 2018 aus, danach jedes Jahr 32'000 Franken weniger. Ab 2022 ist damit Schluss; spätestens dann greifen die Ergänzungsbeiträge.

Fricker ist froh, dass er bereits vor der Abstimmung über die neue Aufgabenteilung sowie den neuen Finanzausgleich zwischen den Gemeinden zu den erbittersten Gegnern der beiden Vorlagen gezählt hat. «Nun kommt es genau so, wie wir Kleingemeinden es befürchtet haben.» Noch kurz vor der Abstimmung hat er eigenhändig einen Flyer in die Briefkästen seiner Oberhöfler gestopft – mit dem Aufruf zu einem doppelten Nein. Die Einwohner sind ihm mit 85 respektive 90 Prozent der Stimmen gefolgt: Oberhof lehnte die Vorlagen so wuchtig ab wie kaum eine andere Kommune.

Trotz der geplanten Steuerfusserhöhung um acht Prozent: «Luft zum Atmen gibt uns das nicht», sagt Fricker. Das Budget 2018 sieht noch immer ein Minus von rund 100'000 Franken vor. Zum einen seien höchstens 15 Prozent der Ausgaben steuerbar, begründet Fricker. «Zum anderen spülen uns die acht Steuerprozente gerade einmal gut 80 000 Franken in die Kasse.»

Steuerfüsse werden steigen

Das niedrige Steuersubstrat seiner Gemeinde macht Fricker Sorgen. «Wir können nichts dagegen tun», sagt er. Denn wachsen wird das Dorf kaum mehr. «Wir können froh sein, wenn wir die Steuereinnahmen auf der aktuellen Höhe halten können.» Die Finanzperspektiven seien «düster bis schwarz».

Fricker weiss aus Gesprächen mit anderen Ammännern: Sorgen um die finanzielle Zukunft machen sich viele. Die Frage wird sein, was passiert, wenn die Übergangsbeiträge wegfallen. Für Fricker ist die Antwort klar: «Dann werden die Steuerfüsse in die Höhe schnellen.» Er nickt, blickt auf die kantonalen Zahlen vor ihm. «Die Steuerfuss-Welle kommt erst noch.»

Ob Oberhof die Welle dann schon hinter sich hat, wird sich an der Gemeindeversammlung zeigen. «Wir müssen auf jeden Fall auf den Höchststeuerfuss hinauf. Ob auf einmal oder gestaffelt – darüber kann man diskutieren.» Fricker erwartet denn auch eine emotionale Gmeind.