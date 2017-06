Aufgeschreckt durch den Medienbericht wollten die beiden Fricktaler Politiker vom Regierungsrat wissen, weshalb die Kosten so «enorm hoch» sind, wie viele ähnliche Fälle es gibt und was der Regierungsrat gedenkt zu tun, um «solch hohe Kosten in Zukunft zu verhindern».

> Die Kosten: Für die Notfallplatzierung im Kinderheim Brugg bezahlte der Kanton eine Tagespauschale von 608 Franken pro Kind. Das gibt im Monat zwischen 54 720 und 56 544 Franken. Diese Pauschale liegt rund 40 Prozent höher als bei Schulheimen, die nicht auf Notfälle ausgerichtet sind. Die Höhe begründet der Regierungrat damit, dass ein Heim die Notfallplätze «jederzeit und kurzfristig» zur Verfügung halten muss, sie aber «eine vergleichsweise geringe durchschnittliche Auslastung» haben. Zudem müsse eine Betreuung rund um die Uhr gewährleistet werden. «Die Abdeckung von 24 Stunden an 365 Tagen führt zu hohen Kosten.» Das Notfallangebot trage indes «wesentlich dazu bei, langfristig Kosten einzusparen.»

> Die Kosten II: Dem Heim, in dem die Kinder heute leben, zahlt der Kanton eine Monatspauschale von 8060 Franken pro Kind. Eine Platzierung in einer Familie wurde ebenfalls geprüft. Eine solche hielt der gesetzliche Vertreter jedoch für verfrüht, da die Kinder noch «ein hochstrukturiertes Angebot mit enger Begleitung benötigen».