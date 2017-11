Irène Hofmann-Weber strahlt. Ihr neues Restaurant an der Schaffhauserstrasse in Stein ist mehr als gut gefüllt; ein Grossteil der rund 60 Plätze ist am Mittwoch kurz vor Mittag besetzt – und das gerade einmal eine halbe Stunde, nachdem der «Steinbock» erstmals die Türen öffnete. «Ich bin glücklich, dass so viele Gäste gekommen sind und es jetzt losgeht», so Hofmann.

Mit der Eröffnung des «Steinbocks» hat sie sich einen lange gehegten Traum erfüllt. Hofmann hat eine Lehre als Service-Fachangestellte absolviert und arbeitete seither im Gastrogewerbe. 2012 machte sie ausserdem das Wirtepatent – mit dem Ziel, irgendwann selber ein Restaurant zu führen. Als dann die bisherige Pächterin das ehemalige Café «Steiner Stübli» Ende September aufgab, war für Hofmann klar: Das passt perfekt.

«Gemütlich und heimelig»

Vom Café ist im «Steinbock» allerdings nichts mehr zu erkennen. Das gesamte Inventar ist neu, ebenso der Plattenboden, die Lampen und das gekühlte Buffet. Der Name «Steinbock» erinnert einerseits an den Wohnort der Hofmanns, Stein; andererseits an ihre liebste Feriendestination, das Bündnerland. Der Steinbock findet sich in der Dekoration und auf Bildern an der Wand wieder.

«Es ist heimelig», befinden die ersten Gäste am Mittwochmorgen. «Man fühlt sich hier sofort wohl.» Irène Hofmann wird das gerne hören. Sie habe immer von einem «gemütlichen und heimeligen Restaurant» geträumt, sagt sie und lässt ihren Blick durch die Gaststube schweifen. «Es ist genau so herausgekommen, wie ich es mir gewünscht habe.»

Unterstützung von der Familie

Angeboten werden im neuen Restaurant Schweizer Küche und saisonale Menüs. Daneben sind auch Bündner Einflüsse zu finden: So gibt es einen «Coupe Steinbock», eine Glace-Kreation mit «Röteli», dem bekannten Bündner Schnaps. Am Eröffnungstag offeriert die Wirtin den Gästen ausserdem Bratwurst und Cervelat vom Grill. Sie hat alle Hände voll zu tun, und nicht nur sie: Zur Unterstützung sind auch ihre Familie und Freunde da.

Auch der Stammtisch ist am Mittwochmorgen bereits besetzt. In den letzten Wochen während des Umbaus habe sich schon gezeigt, dass das Interesse am neuen Restaurant gross sei, sagt Hofmann. Viele Steinerinnen und Steiner schauten bei der Baustelle vorbei und fragten die Wirtin, wann es denn losgehe. «Es scheint, als hätten sich viele eine Beiz gewünscht», so Hofmann.