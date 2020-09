Neuer Direktor des Berufsbildungszentrums: «Ich bin nicht als Liquidator gekommen»

Das Berufsbildungszentrum Fricktal ist ihm über all die Jahre ans Herz gewachsen. Vor fast 15 Jahren kam Tom Krause an die Schule, zunächst als Aushilfskraft und Stellvertretung, dann als hauptamtliche Lehrperson. Er übernahm Funktionen als Fachvorstand Detailhandel, später wurde er Konrektor für den kaufmännischen Bildungsbereich – und vor einigen Wochen schliesslich Rektor des BZF. Einleben musste er sich also eigentlich nicht. «Neu ist lediglich die Funktion», sagt er. Und trotzdem ist seit den Sommerferien eben doch einiges anders am Berufsbildungszentrum in Rheinfelden.

Der Regierungsrat hat im vergangenen Jahr ein neues Standortkonzept für die Berufsfachschulen erlassen. Der grössere gewerbliche Teil fiel am BZF weg, zurück blieben das KV und die Detailhandel­berufe. Statt wie bisher 700 bis 800 Schülerinnen und Schüler drücken seit diesem Schuljahr noch rund 260 Schülerinnen und Schüler die Schulbank am BZF. Die Umstrukturierung hatte zur Folge, dass über 20 Lehrpersonen sich neu orientieren mussten –, und dass der bisherige Rektor Hans Marthaler auf eigenen Wunsch die Schule verliess.

Das alles habe zwischenzeitlich zu einer Krisenstimmung innerhalb des Kollegiums geführt, sagt Tom Krause, betont aber sofort: «Inzwischen blicken wir alle wieder nach vorne. Motivation und Engagement sind jeden Tag spürbar.»

Aus «regionalpolitischen Gründen» weitergeführt

Allerdings weiss natürlich auch Krause, dass die Schule vor einer grossen Herausforderung steht. Das BZF unterschreitet die Minimalgrösse einer Schule für KV-­Berufe von 400 Schülerinnen und Schülern deutlich. Das BZF werde «aus regionalpolitischen Gründen» weitergeführt, hiess es denn auch in der Mitteilung des Regierungsrats zur Reform in der Aargauer Berufsschullandschaft. «Das ist uns bewusst», sagt Krause. «Es ist deshalb jetzt an uns, zu beweisen, dass wir auch als kleine Schule eine Daseinsberechtigung haben.»