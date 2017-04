Und das macht sie. Holten bekommt auf Schweiz 5 ab Sommer eine eigene TV-Sendung. Weil sie bekannt-berüchtigt ist, weil sich so viele über sie aufregen und doch jeder jede Zeile über sie liest, weil sich der Sender Quote erhofft. Aus Kuhglocken-Nancy soll Quoten-Nancy werden.

Die Sendung heisst «Sensai», dauert 30 Minuten pro Folge, ist eine Mischung aus Studio-Talks und Aussendrehs, wird aufgezeichnet und einmal pro Monat ausgestrahlt. Thematisieren wird Holten vor allem Tier- und Ernährungsthemen. Jene Themen also, die sie bekannt gemacht haben. Dies sei erst der Anfang, sagt Holten, manche mögen es als Drohung empfinden. Je nach Erfolg werde die Sendung bis zu einem wöchentlichen Format ausgebaut und die Sendezeit ausgedehnt.

Die Chance oder, je nach Perspektive, die Gefahr ist zudem gross, dass die aufmüpfige Fricktalerin gar noch häufiger über den Bildschirm flimmern wird. Eine Live-Talkshow mit vier Protagonisten, eine davon eben Holten, sei angedacht. Und eventuell bekommen auch ihre Zwillinge ab Sommer auf Schweiz 5 ein eigenes Format: «Kids for Kids».

Den Weg zur TV-Show geebnet haben Holten zwei ihrer Eigenschaften: ihre Aufmüpfigkeit mit hohem Aneck-Faktor sowie ihre Direktheit. An der «Lebenskraft», einer Esoterikmesse, sah sie Anfang März Norbert Brakenwagen, einen der führenden Macher bei Schweiz 5. Holten, ein Fan seiner Sendungen, liess sich nicht zweimal bitten, sprach ihn an und lud sich quasi selber in seine Talkshow ein. Er erkannte «Kuhglocken-Nancy», wie er sie nannte, sofort und sagte: Klar, mach einen Termin ab.

Der Termin verlief «speziell», umschreibt es Holten. Sie ging in der Erwartung, dass es sich um ein Vorgespräch für einen Auftritt als Talk-Gast handelt, und verliess den Sender mit der Gewissheit, dass sie eine eigene Sendung bekommt, etwas, woran sie seit Jahren arbeitet, ihr «grosser Traum», wie sie sagt.

Sie lacht, wie sie sich an den Termin von Ende März zurückerinnert. Brakenmoser habe ihr alles gezeigt, Studios, Schnittraum, Garderoben. Sie sei immer unruhiger geworden, und nach gut einer Stunde habe sie ihn gefragt: «Ich bin doch als Talkgast hier?» «Nein, Nancy», antwortete er ihr, «Du bekommst eine Sendung.»

«Chance, gross rauszukommen»

«Ich war baff, dachte: Du bist in einem Traum.» Noch heute, einen Monat und viele Vorbereitungen später, könne sie es kaum fassen. «Es ist meine Chance, richtig gross rauszukommen, und die werde ich nutzen.» Sie hofft, wenig bescheiden, auf den internationalen Durchbruch, denn Schweiz 5 hat auch einen europäischen Ast.

Holten lacht, spitzbübisch, wenn man das bei einer Frau sagen darf, nippt an ihrem Smoothie. «Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und treffe die richtigen Menschen.» Jüngst, auf Mallorca, Lucas Cordalis, Sänger und Sohn von Costa Cordalis; er unterstützte ihr Tier-Engagement auf der Balearen-Insel.

Holten, die Menschen für ihre Themen sensibilisieren will, fühlt sich selber geführt. Sie nennt es «Urvertrauen» und so werde auch ein weiterer Traum in Erfüllung gehen: «Eine eigene Realityshow.»