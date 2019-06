Der Rheinsteg in Rheinfelden gibt viel zu reden. Nachdem das Vorzeigeprojekt der beiden Schwesterstädte viel teurer wird als geplant, muss die Gemeindeversammlung am 19. Juni über einen Zusatzkredit von 3,2 Millionen Franken entscheiden. Auf badischer Seite hat der Gemeinderat den nötigen Zusatzkredit über knapp 700 000 Euro im April bereits gesprochen. Der Ausgang der Abstimmung ist offen – ebenso, ob nach dem Entscheid das Referendum ergriffen wird. Die AZ beantwortet die 14 wichtigsten Fragen.

1 Von wegen schwesterlich! Badisch Rheinfelden muss 700 000 Euro mehr zahlen, auf der Schweizer Seite fallen dagegen 3,2 Millionen an.

Das ist korrekt – und dennoch werden die Kosten schön schwesterlich aufgeteilt, das heisst: Beide Rheinfelden tragen je 50 Prozent der Realisierungskosten. Dass die beantragten Zusatzkredite unterschiedlich hoch ausfallen, hängt damit zusammen, dass badisch Rheinfelden nochmals tief in die Fördertöpfe langen konnte. Gegenüber der ursprünglichen Planung kann die Stadt 1,3 Millionen Euro mehr abschöpfen und bekommt nun insgesamt knapp 4 Millionen Euro an das Projekt bezahlt. Das entspricht zwei Drittel der Kosten, die badisch Rheinfelden tragen muss.

2 Und weshalb schöpft man auf Schweizer Seite nicht mehr ab?

Das hat man versucht, doch sämtliche Schweizer Töpfe sind entweder leer oder bereits ausgeschöpft. Das Agglomerationsprogramm Basel steuert gut 1,8 Millionen Franken bei, der Kanton Aargau knapp 200 000 Franken. An diesen Beträgen hat sich seit dem ersten Kredit, der im März 2016 gesprochen wurde, nichts verändert. Rheinfelden bleibt damit auf Kosten von 4,7 Millionen Franken sitzen. Rechnet man die Umlegung der Kanalisation sowie den Neubau der Pontonierrampe hinzu, sind es sogar 4,9 Millionen Franken.

3 Mal sind es 7, dann 9,5, dann 14,4 und jetzt 12,7 Millionen Euro. Da verliert man doch den Überblick!

Das ist gut möglich, denn die Summe, wie viel der Steg kostet, hat sich in den letzten Jahren in der Tat mehrfach verändert. Ursprünglich ging man nach dem Wettbewerb, 2014 wars, von Kosten von 6,98 Millionen Euro aus. Auf dieser Schätzung basierte auch der Gemeindeversammlungsbeschluss vom März 2016. Hier sprach der Souverän einen Kredit über 3,73 Millionen Franken für den Schweizer Anteil am Rheinsteg. Abzüglich der Subventionen hätte die Stadt auf Schweizer Seite noch knapp 1,5 Millionen Franken bezahlt.

4 Hätte! Für einmal wäre der Konjunktiv wünschenswert. Was führte zur massiven Kostensteigerung?

Diese hat mehrere Ursachen. Eine waren Mehrkosten, die man bei der Planung nicht kommen sah. So machte auf deutscher Seite eine Druckwasserleitung, auf Schweizer Seite eine Kanalisationsleitung Druck auf die Kosten. Windkanal- und Baugrunduntersuchungen machten zudem statische Nachbesserungen nötig. Und solche Nachbesserungen bringen immer auch Nachbesserungen bei den Kosten mit sich.

5 Dann liegt die Preissteigerung nur an Mehrkosten respektive «vergessenen» Leitungen?

Nein, diese projektspezifischen Kosten machen nur einen Teil der Preissteigerung aus. Der andere Teil kam dadurch zustande, dass die eingereichten Offerten massiv über den Kostenberechnungen lagen. Dies auch deshalb, weil die Auftragsbücher der Firmen voll sind, was dann automatisch zu einer Hochpreissituation führt. Summarisch heisst es in der Botschaft an die Stimmberechtigten, «dass die aktuelle Marktsituation einerseits und die speziellen Gegebenheiten des Ortes andererseits bei der Kostenschätzung des Ingenieurbüros zu wenig berücksichtigt wurden».

6 Spielte der Wettbewerb nicht?

Doch, aber von 24 Firmen, welche die Unterlagen angefordert hatten, offerierten schliesslich nur zwei. Die tiefere der beiden Offerten lag bei 14,4 Millionen Euro – 108 Prozent über dem ursprünglichen Planungswert.

7 Da schlägt es 13. Haben die beiden Städte nicht versucht, den Preis zu drücken?

Auch die Stadtväter mussten leer schlucken, als sie die Angebote sahen. Es fanden daraufhin mit beiden Unternehmen Gespräche statt. Das Projekt wurde zudem leicht modifiziert und so sank der Preis auf den – vorläufigen – Endpreis von 12,7 Millionen Euro.

8 Dann sieht die Brücke nach der Sparrunde anders aus?

Nein, an der Optik ändert sich nichts. Gespart wurde beispielsweise, indem man etwas günstigere Granitplatten als Belag wählte.

9 Man könnte ja den Steg erst in ein paar Jahren bauen, frei nach dem Motto: Über sieben Ecken sinkt der Preis.

Das hat man geprüft, dann aber verworfen. Denn die Branche hat genügend gesicherte Aufträge für die nächsten Jahre. Das Preisniveau dürfte deshalb in den nächsten Jahren seinen Höhenflug fortsetzen.

10 Apropos Flug. War der Rheinsteg nicht wegen des Vogelflugs in den Schlagzeilen?

Doch, denn Birdlife Aargau monierte, dass die Trägerseile zu filigran seien und von den Zugvögeln im Flug nicht erkannt würden, was zu Kollisionen und Todesfällen führe. Birdlife Aargau reichte daraufhin Einsprache gegen die «Vogelfalle» ein. Die Einsprache konnte 2017 bereinigt werden. Stadt und Vogelschützer einigten sich auf einen ökologischen Ausgleich sowie auf Verblendungen. An den filigranen Tragseilen des Stegs werden Wimpel angebracht, welche die Vögel im Flug erkennen. Die aktualisierte Visualisierung zeigt, wie es aussehen wird.

11 Aussehen würde. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Souverän dem Zusatzkredit zustimmt?

Das ist schwierig abzuschätzen. Der Stadtrat kämpft natürlich für sein «Jahrhundertprojekt», wie Stadtammann Franco Mazzi den Steg einmal nannte. Er sei ein Identitätsmerkmal der beiden Städte und ein Symbol der länderübergreifenden Zusammenarbeit. Die Signale aus den Parteien sind unterschiedlich. Die SP steht trotz den Mehrkosten hinter dem Projekt, der SVP-Vorstand sagt Nein (die Parteiversammlung findet am Donnerstag statt) und die FDP, die Partei von Stadtammann Franco Mazzi, hat sich an ihrer Versammlung für das Projekt ausgesprochen. Die Parolenfassung «ergab eine mehrheitliche Zustimmung zum Zusatzkredit und damit ein klares Votum für den neuen Rheinsteg», heisst es in der Mitteilung der Partei.

12 Fällt am 19. Juni also der definitive Entscheid?

Kaum. Denn damit der Entscheid nicht dem fakultativen Referendum unterliegt und somit abschliessend gefällt ist, müssen 20 Prozent der Stimmberechtigten zustimmen. Das wären aktuell rund 1540 Stimmberechtigte. Da es Opposition gegen das Projekt geben wird, müssten also noch deutlich mehr als die 1540 an die Gmeind kommen, was unrealistisch ist – und was sonst, nebenbei, zur ersten Steh-Gemeindeversammlung der Rheinfelder Geschichte führen würde. Denn so gross ist der Bahnhofsaal nun auch nicht.

13 Droht also das Referendum?

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Referendum ergriffen wird, ist hoch – egal, wie der Entscheid ausfällt. Bei einem Nein zum Rheinsteg will die IG Pro Steg umgehend eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einberufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Und auch bei einem Ja zum Steg zeichnet sich Opposition ab. GLP-Grossrat Roland Agustoni, ein Stegkritiker der ersten Stunde, hat bereits angekündigt, dass er bei einem Ja aktiv am Referendum mitwirken will. Agustoni geht aber noch einen Schritt weiter und würde ein Referendum auch bei einem Nein begrüssen. «Der Entscheid ist für die Stadt derart wichtig, dass alle darüber abstimmen sollten, findet er.

14 Heisst es bei einem endgültigen Nein: Ausser Spesen nichts gewesen?

Das wissen die Götter. Auf jeden Fall bleibt die Stadt dann auf recht hohen Spesen sitzen. Für das Wettbewerbsverfahren, die Planung des Steges sowie die Voruntersuchungen hat die Stadt bislang 830 000 Franken ausgegeben. Dieses Geld ist «verloren», wenn der Steg nicht gebaut wird.