Eigentlich planten dies Murielle und Hans Stooss schon viel früher: Im Jahr 2010 liessen sie das Fischergut übereine Immobilienfirma für den Preis von 1,6 Millionen Franken zum Verkauf inserieren. Doch es fand sich kein Kaufinteressent, der ein konkretes Angebot machen wollte. Dies habe auch mit dem Füllhorn an Aufgaben zu tun gehabt, das einen potenziellen Käufer auf dem Fischergut erwartet hätte. «Neben der Führung des Restaurants gibt es eine Fischzucht zu leiten», sagt Murielle Stooss. Zudem müsse die ganze Anlage mit Spielplatz permanent in Schuss gehalten werden. «Das ist eine Menge Arbeit. Es braucht dazu ein engagiertes Paar.»

Gekauft, um zu verkaufen

Schliesslich gelang der Verkauf der Anlage im März dieses Jahres an einen Investor mit Sitz in Laufenburg. Für wie viel das Fischergut am Sulzerbach den Besitzer wechselte, will Murielle Stooss für sich behalten. Sie verrät jedoch, dass ihr Erlös unter dem Preis liege, für den das Fischergut seit kurzem wieder zum Verkauf angeboten wird. So hat der Investor aus Laufenburg – rund vier Monate, nachdem er die Anlage erworben hat – die Immobilienagentur Remax Oberes Fricktal mit dem Verkauf des Fischerguts beauftragt.

1,49 Millionen Franken beträgt der anvisierte Preis für die Anlage samt Grundstück, das sich über fast 25 000 Quadratmeter erstreckt. Auf der Remax-Immobilien-Plattform wird das Fischergut am Sulzerbach «als eine Rarität mit Potenzial» beschrieben. Neben einer Wohnung, die sich für den Betreiber eignet, gibt es ein Wochenendhäuschen und ein Massenlager für rund 20 Personen. Weitere Nebengebäude dienen dem Betrieb als Lager, Werkstatt und Kühlräume. In einem Teilbereich des Grundstückes sind Hochbauten zulässig, sodass ein Ausbau der Übernachtungsmöglichkeiten besteht, heisst es in dem Inserat weiter.