46 Tage ist es her, als ein Grossbrand das Lager und die Büroräume der Spyk Bänder AG in Schutt und Asche legte. Das Verkaufs- und Administrationspersonal arbeitete seitdem an kleinen Schreibtischinseln in der Spedition und Produktion des Betriebes. Co-Geschäftsleiter Andreas Schmid kann nicht verhehlen, dass dort aufgrund des Krachs und der engen Platzverhältnisse das Arbeiten nicht gerade angenehm war.

Dies hat nun ein Ende. Am Donnerstag bezogen das Verkaufs- und Administrationspersonal den doppelstöckigen Bau, bestehend aus 23 Container, mit insgesamt 18 Arbeitsplätzen. «Endlich wieder vernünftige Büros – jetzt wissen wir wieder, wo was zu finden ist», freut sich Schmid. Die blaue Farbe der Container habe ihm zunächst nicht gefallen, «doch mit ihr ist auch eine Symbolik verbunden – die des Aufbruchs, der Frische und des Neuanfangs».