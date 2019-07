Im Unterschied dazu suchten Passanten am Wochenende vergeblich nach einem Rettungsring. Der Jugendliche wurde schliesslich von der Bad Säckinger Feuerwehr gerettet.

Es war dies bereits der zweite Vorfall am Rheinabschnitt zwischen Stein und Bad Säckingen innerhalb weniger Tage. Mitte Juni wurde eine Frau unterhalb des Rheinkraftwerks von Strudeln und Strömungen erfasst.

Dramatische Szenen spielten sich am Wochenende auf dem Rhein zwischen Stein und Bad Säckingen ab: Ein junger Schwimmer klammerte sich verzweifelt an einem Pfeiler der Holzbrücke fest, um nicht abgetrieben zu werden ( die AZ berichtete ).

Kraftwerke haben Rettungsringe

Tatsächlich: Die Kraftwerke am Hochrhein sind allesamt mit Rettungsringen ausgestattet, sagt Energiedienst-Sprecher Alexander Lennemann. Auf der Holzbrücke allerdings gibt es zwar einen Feuerlöscher, aber keinen Rettungsring – und auch an den Brückenköpfen in Bad Säckingen und Stein sind keine Rettungsringe zu finden.

«Wir waren noch nie mit dieser Problematik konfrontiert. Die Gemeinde hat deshalb derzeit keine Rettungsringe am Ufer des Rheins», sagt Gemeindeschreiber Sascha Roth. Nach dem Vorfall vom Wochenende könnte sich das nun aber ändern. «Wir werden intern und auch in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr prüfen, ob und welcher Handlungsbedarf diesbezüglich besteht», sagt Roth.