Der Schock über den Stellenabbau liegt auch am Tag 2 nach der Ankündigung noch wie ein Nebel über dem Novartis-Standort in Stein. Die Stimmung ist gedrückt. Der Pharmakonzern will in der Schweiz 2150 Stellen streichen, 700 davon im Fricktal. Zwar werden in Stein gleichzeitig bis zu 450 neue Stellen geschaffen, wie Novartis vor drei Wochen angekündigt hat. Doch wie viele der vom Abbau betroffenen Mitarbeiter auf die neue Produktionsanlage umgeschult werden, ist derzeit noch offen.

Als «Frechheit» und «völlig unnötig» wertet Kathrin Ackermann, Zentralsekretärin Industrie bei der Gewerkschaft Syna, den Stellenabbau. Der Konzern habe 2017 einen Reingewinn von 7,4 Milliarden Franken gemacht, was rund einem Prozent des schweizerischen Wirtschaftsvolumens entspreche. «Da dürfen wir verlangen, dass Anpassungen der Rahmenbedingungen ohne Entlassungen vorgenommen werden.»