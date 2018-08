Auch nach eineinhalb Wochen liegt im Obergeschoss der Spyk Bänder AG noch ein beissender Geruch. Beim Grossbrand vom vorletzten Montag, bei dem eine Angestellte das Feuer legte und sich das Leben nahm, weil ihr Mann, der im gleichen Betrieb arbeitet, von Mitarbeitern des Unternehmens gemobbt worden sei, entstand ein Schaden von rund zwei Millionen Franken am Gebäude. Laut Fiona Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, sind die Ermittlungen zum Brand in Herznach noch in Gang. Bereits diesen Montag hat die Spyk Bänder AG die Produktion wieder hochgefahren. Zuvor hatte eine externe Firma die Produktionsmaschinen über das Wochenende gereinigt. «Dass wir bereits wieder produzieren, haben wir unseren Mitarbeitern zu verdanken. Nach dem grossen Schock sind sie schnell wieder zur Fassung gekommen», sagt Andreas Schmid, Teilhaber und Co-Geschäftsleiter des Unternehmens.

Dies liegt unter anderem auch daran, dass das Unternehmen ein Team der Krisenintervention Schweiz engagiert hat, denen sich die Mitarbeiter des Unternehmens anvertrauen können. Weil das Gros der geschlossenen Räume abgebrannt ist, wurden ein Campingmobil und einen Wohnwagen organisiert, um für die Gespräche Privatsphäre zu schaffen. «Es geht in den Gesprächen darum, seine Ängste, Sorgen und Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Es ist eine Möglichkeit, den emotionalen Ballast ein Stück weit abzulegen», erklärt Rainer van Spyk, Teilhaber und Co-Geschäftsleiter des Unternehmens. Ein zweiter Grund für die Gespräche sei auch, dass man den Mitarbeitern die Gelegenheit geben wollte, allfällige Mobbing-Vorfälle dem Psychologen mitzuteilen, der diese dann – mit Einverständnis des Mitarbeiters – an die Unternehmensleitung weitergeben könne. «Die Vorwürfe des Mobbings sind für die Mitarbeiter und das Unternehmen sehr belastend. Mobbing-Vorfälle sind in den Gesprächen mit den Psychologen nicht vorgekommen. Trotzdem nehmen wir die Vorschläge der Mitarbeiter ernst, die darauf abzielen, das Arbeitsklima weiter zu verbessern», sagt van Spyk.

Mit dem Mann der Verstorbenen, der seit 18 Jahren für das Unternehmen tätig ist, stehe man im Kontakt und versuche, ihn zu unterstützen, «soweit das nach diesem tragischen Vorfall möglich ist», sagt Schmid. Ob der Mann der Verstorbenen in Zukunft weiter für das Unternehmen tätig sein möchte, ist derzeit noch unklar. «Klar ist, dass wir uns in diesem Fall, ein Bild davon machen müssten, wie sehr dies ein Unbehagen bei der Belegschaft auslösen würde. Davon wäre eine Weiterbeschäftigung abhängig», sagt Schmid. Bilder des Grossbrands:

