Der Höhenflug des Erfolgsmusicals «Happy Landing» im Bad Säckinger Gloria-Theater geht weiter. Das Musical von Jochen Frank Schmidt, das alle Besucherrekorde gebrochen hat, läuft in der nächsten Saison 2018/19 weiter. Komponist und Gloria-Intendant Schmidt und Produzent Alexander Dieterle gaben bekannt, dass es wegen der anhaltenden Nachfrage in der kommenden Spielzeit vom November bis Januar weitere zehn Vorstellungen von «Happy Landing» geben wird.

Bisher wurde die Geschichte um die Stewardess Annie und ihre grosse Liebe Tom seit der Premiere bereits 31 Mal aufgeführt. 21'000 Tickets wurden bisher verkauft. Bis 22. April stehen in dieser Saison noch zwölf Vorstellungen an, sodass man insgesamt auf 43 in der aktuellen Spielzeit kommt. Schon jetzt ist «Happy Landing» erfolgreicher als die Vorgängerproduktion «Aida».

Neue Tänzer engagiert

Schmidt und Dieterle sind glücklich, dass sie sämtliche Hauptdarsteller auch für die kommende Saison wieder verpflichten konnten. Was nicht einfach war, denn viele sind zu dieser Zeit schon in neuen Produktionen eingebunden. Doch alle machten es möglich, dass sie bei «Happy Landing» weiterspielen: Tiziana Turano als Stewardess Annie, Miriam Distelkamp und Katharina Merk als ihre Freundinnen Ashley und Lynn, Fabian Klatt als Annies grosse Liebe Tom, Publikumsliebling Lukas Bassler als indischer Kofferträger Sanjeev, Joannis Tsakiris als Fluglinienboss Mr. Coon, Nico Alesi als Multimillionär Angus Foster und Andrea-Konstanze Dieterle als Mrs. Waitfull sind wieder mit an Bord. Ebenso sind die Kinderdarsteller des kleinen Charlie wieder mit dabei.

Nur im Tanzensemble wird es einige Umbesetzungen geben. Die Castings dafür sind schon gelaufen und die Tänzercrew für die zweite «Happy Landing»-Spielzeit bereits komplett.

Jochen Frank Schmidt hat seine Inszenierung weiter verbessert. So ist aus der Intrigantin Mrs. Waitfull nun eine viel positivere Figur geworden. «Das Stück hat sehr gewonnen, die Darsteller konnten ihre Rollen auch immer weiter entwickeln», sagt er.

Neue Produktion ab 2021

Vorerst sind ab November zehn Vorstellungen geplant, darunter eine Silvestervorstellung. Diese Verlängerung sei dem tollen Publikum zu verdanken. «Die Leute sind regelrecht stolz darauf, hier so ein Musicaltheater zu haben, gehen raus und sagen es weiter», so Schmidt. Auch der Flashmob auf dem Stuttgarter Flughafen habe enormes mediales Echo gefunden, was sich im Kartenverkauf bemerkbar machte.

Dass «Happy Landing» auch 2018/19 weiter läuft, verschafft Schmidt ein bisschen Zeit und Luft für sein nächstes Musical, das schon in Planung ist. Diese nächste Eigenproduktion ist vorläufig für 2021 anvisiert.