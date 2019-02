Monica Spoerlé, Gründerin und langjährige Leiterin des Tierlignadenhofs in Kaisten, ist am Dienstag im Alter von 70 Jahren verstorben.

Und direkt an Spoerlé gewandt: «Wir werden uns in jeder zukünftigen Situation an unsere Gespräche und deine Ratschläge zurückerinnern und den Hof in deinem Sinne weiterführen.»