Wer sich die idyllische Rheinlandschaft zwischen Laufenburg und Obersäckingen zu Gemüte führen will und sich darüber hinaus noch für die Schleuse am Laufenburger Kraftwerk als technisches Denkmal begeistern kann, ist mit dem Fahrgastschiff «Löwe von Laufenburg» gut unterwegs. Mit dem «Löwen» bietet das Schifffahrtsunternehmen Jürgen und Luzia Schroff neben seinen öffentlichen Rundfahrten und Gesellschaftsfahrten von Mai bis Oktober einmal im Monat eine Schleusenfahrt an.

Der Hochrhein wurde bereits in vorrömischer Zeit befahren. Der Schiffsverkehr hatte damals aber in erster Linie eine militärische Bedeutung. Ab dem 11. Jahrhundert waren es wirtschaftliche Gründe, denn vor allem das begehrte Salz wurde auf dem Wasserweg transportiert. Die Waren kamen vom Bodensee, wurden an einem Stapelplatz bei Schaffhausen umgeladen und unterhalb des Rheinfalls flussabwärts weiterbefördert.