Das Intro hat es in sich. «Ui», sagt Claudine Bollier auf einmal laut, wie sie in der Eiker «Sonne» beim Nachtessen sitzt und isst. «Ui», sagt sie nochmals, hält sich die Hand vor den Mund, verdreht die Augen leicht. «Uiiiii.» Diesmal hallen die zwei Silben noch lauter, noch eindringlicher durch die Gaststube. «Ui, was?», fragt sich der Zuschauer. «Ui, heiss?», «Ui, fein?», «Ui, scharf?», «Ui, pfui?»

Schnitt. In dieser Woche ist das Schweizer Fernsehen mit seiner Sendereihe «Mini Beiz, dini Beiz» im Aargau unterwegs. Jeden Abend stellt ein Stammgast seine Beiz vor. Zu fünft wird angestossen, gespeist, diskutiert, gelacht, gelobt, kritisiert – und bewertet. Zweimal vergeben die Testesser dabei ihre Punkte im Fricktal: Am Dienstagabend war die «Sonne» in Eiken an der Reihe, am Mittwochabend geht es ins «White House» nach Rheinfelden.

Rückblick. In der ersten Folge kehrte die Truppe am Montag im Freiamt ein, im «Rössli« in Beinwil. Das ist die Stammbeiz von Albert Kreyenbühl, 75, Rentner, Single, kochunwillig. Er sei «gut zwäg», meint Claudine Bollier, 58, Bank-Rezeptionistin, anerkennend.