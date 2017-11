Zusammen mit den drei Prozentpunkten, welche die Gemeinde aufgrund der neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden hinuntermüsste, ergibt sich für den Bürger also eine reale Steuerfusserhöhung um fünf Prozentpunkte.

Damit ist im Fricktal einzig noch unklar, was Rheinfelden beantragen wird. Die Stadt will den Schleier um den Steuerfuss erst am 15. November lüften, wenn sie das Budget 2018 vorstellt. Klar ist aber bereits jetzt: Dem Fricktal steht die grösste Steuererhöhungswelle seit langem bevor. 10 der 32 Gemeinden beantragen, den Steuerfussabtausch mit dem Kanton nicht vorzunehmen. Dies entspricht einer effektiven Steuerfusserhöhung um drei Prozentpunkte.

Weitere vier Kommunen – Frick, Oberhof, Mettauertal und Wölflinswil – wollen ihren Steuerfuss darüber hinaus erhöhen; Mettauertal um fünf, Frick und Wölflinswil um sechs und Oberhof um acht Prozentpunkte.

Damit beantragen derzeit 43,75 Prozent der Gemeinden eine Steuerfusserhöhung. Sollte Rheinfelden ebenfalls noch in den Steuerfussreigen einstimmen, wären es 46,88 Prozent – also fast die Hälfte aller Gemeinden.

Als Begründung für die Steuerfusserhöhung kristallisieren sich im Gespräch mit den Gemeinden vier Punkte heraus. Zum einen machen mehreren Gemeinden – unter anderem Frick und Möhlin – die hohen Sozialausgaben zu schaffen und auch Sorgen. «Die Sozialausgaben steigen gemäss aktueller Kostenprognose markant an», sagt der Möhliner Gemeindeschreiber Marius Fricker.

Zweitens ist die Entlastung, welche die neue Aufgabenteilung den Gemeinden bringt, nicht überall gleich hoch. In Frick betrage sie nicht die vom Kanton errechneten drei, sondern nur einen Prozentpunkt, sagt Gemeindeammann Daniel Suter. Drittens sind es, besonders bei kleinen Gemeinden, zu geringe Einnahmen und viertens stehen in mehreren Gemeinden in den nächsten Jahren hohe Investitionen an.

Gebundene Ausgaben steigen

Fast immer ist es eine Kombination aus Gründen, die zur beantragten Steuerfusserhöhung führt. So auch im Fall von Mettauertal. «Die Gemeinde kann keine Entnahmen mehr machen aus der Aufwertungsreserve», erklärt Gemeindepräsident Peter Weber. Ein weiterer Faktor seien die gebundenen und somit nicht beeinflussbaren Ausgaben; sie müssen 2018 um 166 000 Franken höher budgetiert werden als 2017. «Das entspricht 4,2 Steuerprozenten», so Weber. Hinzu kämen weitere neue Auslagen gemäss Kinderbetreuungsgesetz, die noch nicht abzuschätzen seien, sowie die Nettoaufwendungen für die Tagesstrukturen.

Auch mit der beantragten Steuerfusserhöhung um fünf Prozent kann die Gemeinde für 2018 kein ausgeglichenes Budget vorlegen; es fehlen 396 180 Franken. Dreht die Gemeinde also bereits in einem Jahr wieder an der Steuerfuss-Schraube? Nein, sagt Weber. «Wenn keine ausserordentlichen Investitionen oder Ausgaben auf die Gemeinde zukommen oder beispielsweise die Altlastensanierungen teurer ausfallen als nun vorgesehen, kann der Steuerfuss gehalten werden.» Der Finanzplan für die kommenden Jahre gehe von einem gleichbleibenden Steuerfuss aus.

«Uns hilft sicher, dass für die nächsten Monate sehr viel Wohnraum gebaut und hoffentlich auch bezogen wird. Dies wird zusätzliche Steuereinnahmen generieren, ohne dass die Kosten grossartig steigen», hofft Weber.

Neue Einwohner ins Tal locken will die Gemeinde dabei mit einer originellen, frechen Marketingkampagne. Es sei ein längerfristiges Projekt, sagt Weber, deshalb könne heute noch keine Bilanz gezogen werden. «Sicher hilft diese Kampagne unseren Investoren dabei, den gebauten Wohnraum zu vermieten oder zu verkaufen.»

Weber räumt ein, dass andere Gemeinden Investitionen in eine solche Kampagne oder in die Schaffung von Spiel- und Begegnungsplätzen wohl so nicht machen würden. Nicht gelten lässt er aber den im Mettauertal immer wieder kolportieren Vorwurf, die Gemeinde sei in den letzten Jahren zu locker mit dem Geld umgegangen. «Die Gemeinde Mettauertal hat nicht auf zu grossem Fuss gelebt. Sie hat investiert, um ihre Anlagen in einem guten Zustand zu halten.»

Weitere Steuerrunden absehbar

Ebenfalls weist er den Vorwurf zurück, die Gemeinde habe schlecht gewirtschaftet. Sie habe im Gegenteil sehr gut gewirtschaftet. «Es besteht nach wie vor ein Nettovermögen pro Einwohner, und dies wird auch in Zukunft so bleiben.» Auch der Eigenkapitaldeckungsgrad von gut 275 Prozent spreche für sich.

Zudem: «Es wurde mit dem Finanzplan immer aufgezeigt, dass die Steuern dereinst angehoben werden müssen.» Offen sei lediglich der Zeitpunkt gewesen. Anders als beispielsweise in Oberhof hatte der neue Finanzausgleich in Mettauertal kaum Einfluss auf den Steuerfuss-Entscheid. «Mit oder ohne neuen Finanzausgleich hätten wir diese fünf Prozent beantragt», so Weber.

Dass es im Fricktal bei dieser einen Steuerfussrunde bleibt, ist nicht anzunehmen. Mehrere Gemeinden – gerade auch solche, die den Steuerfussabtausch nun vornehmen – sagen im Gespräch mit der AZ, dass sie den Steuerfuss mittelfristig wohl nicht halten können.

Zeihen ist eine davon. Die Gemeinde will den Steuerfuss 2018 um 3 auf 114 Prozent senken; die Gemeinde nimmt also den Steuerfussabtausch vor. «Die Gemeinde steht aber vor einigen grösseren Investitionen, die zwar noch nicht beschlussreif sind, aber den Finanzhaushalt belasten werden, wenn die Gemeindeversammlung ihre Zustimmung erteilt», sagte Gemeindeschreiber Gianni Profico im Oktober zur AZ. Deshalb sei in den nächsten Jahren «eine Steuerfusserhöhung wahrscheinlich».