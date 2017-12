Der Pastoralraum «AG 20» gleicht zusehends einem Emmentaler – aber einem, bei dem die Löcher grösser sind als die gefestigte Milchmasse. Nachdem mit Herznach-Ueken, Kienberg, Wittnau und Wölflinswil vier der sieben involvierten Kirchgemeinden klar Nein zum Projektstart gesagt haben, hat neben Frick/Gipf-Oberfrick nun am Freitagabend auch Zeihen-Hornussen mit 17:10 Stimmen Ja zum Projektierungskredit gesagt. Mit diesem Ja war nicht unbedingt zu rechnen, denn auch aus den beiden Gemeinden wurde im Vorfeld Kritik laut.

Noch ausstehend ist der Entscheid in Oeschgen; dieser fällt heute Montag. An der Tatsache jedoch, dass ein Start ins Pastoralraum-Projekt kaum, wie vom Bistum geplant, Anfang 2018 erfolgen kann, wird das Oeschger Verdikt nichts ändern. Das Pfarrblatt «Horizonte» urteilt online bereits, der geplante Pastoralraum sei «vorerst blockiert». Es wäre dies neben dem Pastoralraum «AG 19» bereits die zweite Pastoralraum-Blockade im Fricktal; im unteren Fricktal will Kaiseraugst nichts von einem Pastoralraum wissen.

Ängste der Gläubigen

Die drohende Blockade im oberen Fricktal allerdings hat eine andere Ursache: Während die Kaiseraugster eine Fundamentalopposition gegen die Pastoralraum-Idee antreibt, sind es im oberen Fricktal Ängste, welche die Gläubigen umtreiben. Vor allem drei Befürchtungen hörte man in den letzten Wochen immer wieder: Erstens jene, dass der Pastoralraum die Seelsorge unpersönlicher mache, dass ein Bezugsverlust zwischen Seelsorgenden und «Seel-Besorgten» drohe.

Zweitens wurde, mit der ersten Befürchtung einhergehend, die Grösse moniert. Mit rund 9000 Gläubigen wäre «AG 20» einer der grössten Pastoralräume im Aargau. Auch die Seelsorger wehrten sich lange gegen die Grösse. Man fuhr sogar mit Bischof Felix Gmür den angedachten Raum ab, um ihm zu zeigen, wie weit und über wie viele Täler er sich erstreckt. Vergeblich, das Bistum hatte in der Grössenfrage kein Gehör.

Die Intention vieler Seelsorger und Kirchenpflegen war damals: Man solle die beiden Seelsorgeverbände Tierstein und Homberg, die nun zum Pastoralraum «AG 20» verschmolzen werden sollen, eigenständig belassen und je einen Pastoralraum daraus machen. Das Bistum befand die Räume als zu klein.

Zusammenarbeit funktioniert

Viele Gläubigen überzeugte das nicht; sie sehen in den beiden Seelsorgeverbänden eine optimale Grösse und verweisen darauf, dass hier die Zusammenarbeit seit Jahren bestens funktioniert. Man solle, dies ist der dritte Einwand, Funktionierendes belassen und nicht überlasten.

Wie geht es nun weiter? Der Entscheid liegt bei der Bistumsleitung. Bischofsvikar Christoph Sterkman will sich derzeit nicht äussern. Er will zuerst den letzten Entscheid, jenen in Oeschgen, abwarten, und danach die Lage mit den Kirchgemeinden und Seelsorgern analysieren.

Nach dem ersten Nein, jenem aus Wittnau, sagte Sterkman noch zur AZ, dass weitere Nein-Verdikte den Projektstart um ein Jahr verzögern könnten. Damit rechnete er kaum mit derart vielen Ablehnungen. Mit einer Verschiebung um ein Jahr dürfte es kaum getan sein. Denn, dies bemerkte Linus Hüsser, Präsident der Kirchenpflege Herznach-Ueken, wohl richtig: In einem Jahr dürfte das Projekt bei den klaren Voten in seiner Kirchgemeinde – sie entschied sich mit 34:2 Stimmen gegen den Projektierungskredit – kaum auf mehr Akzeptanz stossen. Seine Empfehlung: «Zuerst einmal Gras über die Sache wachsen lassen und dann einen Neustart wagen.»

Das Pastoral-Projekt ungeachtet des massiven Protests der Basis einfach weiterzutreiben, erachtet Hüsser als wenig zielführend. Es gelte, die Befürchtungen ernst zu nehmen. Zumal sich ein rein ökonomisches Problem stellt: Vier der sieben Kirchgemeinden haben den Kredit abgelehnt, mit dem der Projektleiter und das Sekretariat bezahlt werden sollen. Zwar übernimmt die grösste Kirchgemeinde, Frick/Gipf-Oberfrick, den Löwenanteil der Kosten; sie finanziert die Hälfte der 35 000 Franken. Doch es fehlen gleichwohl mehrere Tausend Franken.

Moniert wurde gerade bei der Abstimmung in Wittnau, dass man über einen Projektierungskredit abstimme, den Projektleiter aber nicht kenne. Dies hat sich inzwischen geändert. Martin Linzmeier wird das Projekt, sofern die Kirchgemeinden einverstanden sind, dereinst in einem 20-Prozent-Pensum leiten. Dies, nachdem der zweite Papabili, Bernhard Lindner, letzte Woche entschieden hat, dass er als Projektleiter nicht mehr zur Verfügung steht.

Linzmeier begründete seine Bereitschaft zweifach: Erstens habe er die Kapazität; er ist in einem 80-Prozent-Pensum Gemeindeleiter von Gipf-Oberfrick. Zweitens sei es wichtig, dass jemand vor Ort das Projekt leite, jemand, der den Raum, die Gläubigen und deren Bedürfnisse kennt.

Kommunikation verbessern

Sollte das Pastoralraum-Projekt, wie zu erwarten ist, zumindest um ein Jahr vertagt werden, scheint bei einem Neustart zweierlei zentral. Erstens, dass die hängigen Personalfragen geklärt sind – insbesondere jene, wer künftig die Stelle des Fricker Pfarrers Thomas Sidler, der Ende Juni 2018 in Pension geht, wie ausfüllen wird. Die Stelle eines «priesterlichen Mitarbeiters» ist inzwischen ausgeschrieben.

Zweitens braucht es einen Effort in der Kommunikation. Denn bis zuletzt gelang es den Verantwortlichen im Bistum (und in einzelnen Kirchgemeinden) zu wenig gut, klar zu machen, dass ein Ja zum Kredit nicht ein Ja zum Pastoralraum bedeutet. Es gehe ja beim Projekt gerade darum, «die Grundlagen für den zukünftigen Pastoralraum zu erhalten», sagt Markus Schmid, Präsident der Kirchenpflege Frick/Gipf-Oberfrick. Über den Pastoralraum selber werde erst nach Vorliegen der Ergebnisse abgestimmt.