Lagerschuppen niedergebrannt – Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Sonntag ging um kurz vor 16.50 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale in Aarau die Meldung über einen in Brand geratenen Schuppen nahe des Bahnhofs in Frick ein. Rasch rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Frick sowie die Kantonspolizei aus.



Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Das als Lagerraum genutzte Objekt wurde durch den Brand aber total beschädigt. Personen wurden keine verletzt.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Sie nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer Tel. 062 871 13 33 entgegen und bittet allfällige Zeugen, sich zu melden. (az)

