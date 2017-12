«Sie kommt auch vor, ist jedoch nur ein kleiner Teil.» Tatsächlich sind in der Richtlinie Ausnahmebestimmungen bei der Veranstaltungsdauer und der Schall-Begrenzung für die Fasnacht erwähnt. Sie behandelt aber auch Themen wie die Möblierung von Gartenwirtschaften oder das Aufstellen von Plakatstellern.

Während der Bewohnerverein der Ansicht ist, dass es die neue Richtlinie braucht, sind die Fasnächtler anderer Meinung. Unnötig und überflüssig sei sie, so der Tenor. René Leuenberger, Zunftmeister der Narro-Alt-Fischerzunft, sagt etwa mit Verweis auf bestehende Vorschriften wie das Polizeigesetz oder die Bau- und Nutzungsordnung: «Wir haben bereits genügend Vorschriften, alles ist ausgiebig reglementiert.» In die gleiche Kerbe schlägt auch Lukas Knecht, Präsident des OKs Städtlefasnacht.

«Fast alles, was in der Richtlinie enthalten ist, ist bereits geregelt», so Knecht. Im Baugesetz etwa stehe, dass Fahrnisbauten bis zu zwei Monate ohne Bewilligung errichtet werden dürfen. «Die Richtlinie will das nun auf 20 Tage begrenzen.» Schon jetzt reiche das OK Städtlefasnacht alljährlich ein umfangreiches Gesuch ein, so Knecht weiter. Darin sind neben dem eigentlichen Gesuch für gesteigerten Gemeingebrauch und Wirtebewilligungen auch ein Abfall- und Reinigungskonzept und ein Sicherheitskonzept enthalten.

«Der Stadtrat befindet dann darüber und wir haben Vertrauen in den Stadtrat», so Knecht. Der Apparat müsse nicht noch weiter aufgebläht werden. «Ich habe kein Verständnis dafür, dass eine Gemeinde mit 3500 Einwohnern eine solche Richtlinie braucht.» Und auch eine Ombudsstelle mache bei einer Gemeinde dieser Grössenordnung keinen Sinn.

OK macht Eingabe

Aus genannten Gründen werde das OK Städtlefasnacht sicherlich eine Eingabe an den Stadtrat machen, so Knecht weiter. Die einzelnen Fasnachts-Vereine und -gruppierungen haben noch nicht entschieden, ob sie individuell auch noch an den Stadtrat gelangen, wie es etwa bei den Barockern, den Stadthäxe oder der Narro-Alt-Fischerzunft heisst.

Eines ist für René Leuenberger aber bereits jetzt klar. «Egal, ob das Papier Richtlinie oder Reglement heisst: Der Stadtrat muss es der Gemeindeversammlung vorlegen.» Schliesslich betreffe es nicht nur die Altstadt, sondern auch die übrigen Ortsteile. Seine Meinung ist bereits gemacht: «Die Richtlinie überbordet. Es braucht sie nicht.»