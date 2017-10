Ein Blick auf die Tabelle vor dem Spiel zeigte mit Möhlin auf dem zweiten und Steffisburg auf dem zwölften Tabellenrang eine relativ deutliche Tendenz für diese Partie. Möhlin verzeichnete zudem die beste Verteidigung mit den wenigsten Gegentoren (97) und Steffisburg den schlechtesten Angriff mit den wenigsten Toren (113). Entgegen dieser Vorzeichen erwischten aber die Steffisburger den besseren Start. Als Steffisburg 0:2 in Front lag und Möhlin ganze sechs Minuten kein Tor gelungen war, kratzten sich die Statistiker wohl bereits an der Schläfe.

Schliesslich fasste sich Sebastian Kaiser, der erneut durch seinen aufopferungsvollen Einsatz bestach, ein Herz und erzielte die ersten drei Möhliner Treffer. Mit einem hinter dem Rücken gespielten Pass an den Kreis überraschte Kaiser zudem die Berner Verteidiger, sodass Carlo Ladan frei zum Schuss kam und in der 12. Minute die erste Möhliner Führung zum 4:3 erzielen konnte. Obwohl die Gäste in der folgenden Spielaktion durch eine Zeitstrafe dezimiert wurden, gelang es Möhlin nicht, aus der Überzahlsituation Kapital zu schlagen. Im Gegenteil, die Berner Oberländer liessen nicht locker und nutzten die sich ihnen in Unterzahl bietenden Chancen konsequent aus, um nach einer Viertelstunde erneut mit zwei Toren in Führung zu gehen.

Mit dem erneuten Rückstand schien nun aber doch einen Ruck durch die Fricktaler Mannschaft zu gehen. Die einzelnen Zahnrädchen im System Cordas griffen nun ineinander und in der Offensive wie der Defensive, gelang dem Heimteam eine merkliche Leistungssteigerung. In den nächsten sieben Spielminuten, erzielte Steffisburg nur noch einen Treffer, während Möhlin ganze zehn Tore schoss, die sich vier verschiedene Torschützen untereinander aufteilten. Simon Trüssel überzeugte in dieser Phase mit drei Treffern aus drei Versuchen und trug somit wesentlich zum Aufbäumen der Fricktaler bei. Dank diesem Kraftakt ging das Heimteam schliesslich mit einer 14:8 Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit gelang es den Bernern nicht mehr, die nun als Einheit funktionierenden Möhliner aus der Fassung zu bringen. Beide Teams erzielten in der zweiten Spielhälfte noch zwölf Tore, sodass sich der Möhliner Vorsprung im Vergleich zur Halbzeit nicht weiter vergrösserte. Ein Highlight für das Heimpublikum stellte zum Schluss der Partie das erste NLB-Tor des erst 16-jährigen Fabian Ceppi dar.

Cup-Viertelfinal: Heute Dienstag um 20.15 Uhr trifft der TV Möhlin in der Steinli-Halle auf den amtierenden Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen (NLA).