Bleibt also Eiken. «Gipf-Oberfrick würde eine Zusammenarbeit mit Eiken begrüssen», heisst es in der Mitteilung, die von Gemeinderat, IG und Schulpflege gemeinsam herausgegeben wurde. «Der Entscheid dafür liegt natürlich bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Eiken.»

An der Medienmitteilung fällt eines auf: das gute Einvernehmen zwischen Behörden und der IG. Das war nicht immer so; im letzten Jahr gingen die Emotionen hoch. Nun liest man Sätze wie: «Das übergeordnete Ziel, die eigenständige Oberstufe vor Ort zu erhalten, wird gemeinsam weiterverfolgt.» Und: «Der Gemeinderat Gipf-Oberfrick hat Anfang 2018 die weiteren Schritte in der Oberstufenfrage festgelegt. Die Strategie ist klar. Der Auftrag des Souveräns, eine eigenständig geführte regionale Oberstufe beizubehalten, wird aktiv weiterverfolgt.»

Die Einigkeit täusche nicht, bestätigen Schulgemeinderätin Verena Buol und Ignaz Heim, Sprecher der IG, unisono. Die Zusammenarbeit verlaufe «konstruktiv und offen», sagt Buol, die seit Anfang Jahr in der Exekutive sitzt. Der Gemeinderat habe die IG relativ schnell in den Prozess einbezogen, sagt Heim. Man sei regelmässig in Kontakt gestanden – «auch als man noch gegensätzlicher Meinung war». Eine kleine Spitze setzt Heim dann doch ab, wenn er sagt: Der regelmässige Kontakt habe sicher geholfen, dass der Gemeinderat den Auftrag inhaltlich umsetzte, «auch wenn dies anfänglich schleppend, weil contre cœur, war».

Auch «avec cœur» heisst aber noch lange nicht, dass Eiken mitspielt. Was dann? Die Oberstufe sei nicht gefährdet, betont Heim. «Es gibt also keinen Grund, eine Fusion ohne Not voranzutreiben.» Er ist zudem zuversichtlich, dass sich die Eiker für Gipf-Oberfrick entscheiden werden. Dass der Schulweg länger werde, wie von einigen behauptet, stimme nicht, sagt er, fügt dann einen fast zum geflügelten Wort avancierten Ausdruck an: «Achtung Fake News!» Die Verkehrsverbindungen von Eiken nach Gipf-Oberfrick seien ideal, konstatiert er und nennt vorab pädagogische Gründe, welche die Eiker überzeugen sollen. So sagt er: «Mich beruhigt, zu wissen, dass an der Regos die Lehrpersonen und die Schulleitung sehr nah bei den Schülerinnen und Schülern sind und damit eine hohe Betreuungs- und Unterstützungsqualität geleistet wird.»

Eiker sind am Zug

Ob die Eiker für Gipf-Oberfrick oder, wie ursprünglich vom Gemeinderat beantragt, für Frick stimmen werden, sei schwierig abzuschätzen, sagt Buol. Der nächste Entscheid liegt also beim Eiker Souverän. Untätig bleibt der Gemeinderat bis dahin indes nicht. Der Austausch mit Eiken auf Ebene Gemeinderat und Schulpflege werde weiter gepflegt und offene Fragen würden geklärt, heisst es in der Mitteilung. Der Kontakt mit Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen werde aufrechterhalten.

Und wenn am Schluss keine Gemeinde ihre Schüler nach Gipf-Oberfrick schicken will? Kommt dann doch der Zusammenschluss mit Frick? Man nehme den Auftrag des Souveräns, eigenständig zu bleiben, ernst, sagt Buol. Derzeit habe man auch genügend Schüler. Man werde die Situation weiterbeobachten. «Solange keine Dringlichkeit besteht, lassen wir es laufen.»

Einen Gewinner hat die Causa Oberstufe. Zumindest aus Sicht von Heim: den Souverän. «Es ist auch ein Beispiel, dass ein Engagement der Bevölkerung zum Erfolg führen kann, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, wenn die Politik schon von Beginn an am Puls der Einwohner gewesen wäre und nicht zuerst in die entgegengesetzte Richtung gesteuert hätte.»