Der Kanton Aargau will seine touristischen Attraktionen bessern vermarkten und stellt dazu an 67 Orten entlang der Kantonsstrassen Hinweisschilder auf. 5 der gut 40 Motive zeigen Fricktaler Attraktionen: Neben einem Landschaftsbild, das mit zwei verschiedenen Schriftzügen verwendet wird, sind die Holzbrücke in Stein, die Buschberg-Kapelle in Wittnau und das Stift Olsberg abgebildet.

Die Auswahl der Sujets sorgt bei Kommunikationsprofis für Stirnrunzeln. Am deutlichsten wird Christoph Grenacher: «Auf den Täfeli ist eine Bildli-Schweiz abgebildet, die weder Lust noch Entdeckungsfreude weckt.»

Am Auswahlverfahren der Sujets und der Standorte beteiligt war der Planungsverband Fricktal Regio. Verbandspräsident Christian Fricker stört die Pauschalkritik «vom hohen Ross». Er sagt: «Wer es besser kann, soll sich für einen Auftrag bewerben.»

Christian Fricker, das Urteil von Kommunikationsprofis und Fotografen zu den neuen Hinweistafeln fällt vernichtend aus. Von «popeliger Tourismuswerbung», «fehlenden Emotionen» und «Bildli-Schweiz» ist die Rede. Teilen Sie diese Einschätzung?