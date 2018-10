Ist es ein Traum? Ist es Wirklichkeit? Jedenfalls landen die Stafikids nach einer Wanderung in ihrer Jubiläumsproduktion plötzlich im Dschungelbuch. Kamil Krejčí hat Stafikids nach Inputs von Regisseurin Brigitte Schmidlin auf den Leib geschrieben.

Aufgeführt wird die Produktion am 24. November um 17 Uhr und am 25. November um 15 Uhr im Gemeindesaal Herznach sowie am 1. Dezember um 17 Uhr und am 2. Dezember um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle 58 in Frick.