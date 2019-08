Die kilometerlange Blechkolonne am Grenzübegang Koblenz strapazierte am 1. August die Geduld der Verkehrsteilnehmer. Der Grund: Schweizer Einkaufstouristen deckten sich am Bundesfeiertag in den Waldshuter Supermärkten mit Waren ein. Auch an den Zollstellen in Stein, Laufenburg und Rheinfelden sind die rollenden Warteschlangen kein fremdes Bild. Besonders, wenn am Samstag die Schweizer in Scharen in die grossen Einkaufstempel «ennet der Grenze» pilgern und bei der Rückfahrt ihre grünen Ausfuhrscheine am Zoll abstempeln lassen. Dies, damit sie sich beim nächsten Einkauf die Mehrwertsteuer zurückerstatten lassen können. Am Mittwoch hat die deutsche Bundesregierung dem «Stempelstau» mit einer neuen Regelung den Kampf angesagt. Ab Januar 2020 können Einkaufstouristen sich erst ab einem Warenkorb von 50 Euro die Mehrwertsteuer erstatten lassen. Bei der sogenannten Bagatell-Grenze dürfen Einkäufe nicht kumuliert werden.

Ein Kampf mit Lanzen unterschiedlicher Länge René Leuenberger, Vizepräsident vom Verein Gewerbe Region Frick-Laufenburg, sagt dazu, dass «eine 50-Euro-Bagatellgrenze besser als gar keine ist». Für ihn ist es unverständlich, dass es Leute gibt, die sich an der Kasse einen grünen Zettel für Waren im Wert von wenigen Euro geben lassen. Dass die Bagatell-Grenze einen positiven Einfluss auf das Gewerbe im oberen Fricktal haben wird, bezweifelt er. «Der schwache Euro macht es für die Fricktaler günstig, ihre Waren in Deutschland einzukaufen.»

Weil das deutsche und Schweizer Gewerbe «mit zwei Lanzen unterschiedlicher Länge kämpfen», hat Leuenberger eine andere Idee: ein Mehrwertsteuer-Abtausch. «Wenn der Schweizer für in Deutschland gekaufte Waren sich die Mehrwertsteuer zurückerstatten lässt, muss er sie gleichzeitig auf diese Waren an die Schweiz entrichten.» Dies kann etwa so funktionieren, indem der Schweizer Einkaufstourist beim Abstempeln seines Ausfuhrscheins durch den deutschen Zoll von diesem direkt zur Schweizer Zollstelle geschickt wird und an diesen die Mehrwertsteuer auf Grundlage seines grünen Zettels entrichtet.