Über ein Dutzend Wohnungen und mehrere Gewerbeflächen sollen in den nächsten Monaten bei der «Rösslischüüre» an der Ecke Hauptstrasse/Brunngasse in Möhlin gebaut werden. Nun zeigt sich: Das Areal ist schon seit Jahrtausenden ein beliebter Flecken zum Wohnen. Bei Ausgrabungen auf dem Bauplatz kam unter anderem Keramik aus frühkeltischer Zeit um 500 v. Chr. zum Vorschein. Auch Funde aus dem Spätmittelalter sowie aus der frühen Neuzeit wurden gemacht.

Seit rund zwei Wochen ist die Kantonsarchäologie Aargau auf der Baustelle beschäftigt. «Die Untersuchungen wurden schon im Voraus mit der Bauherrschaft koordiniert», sagt Luisa Galioto, Leiterin der Ausgrabungen Kanton. Bereits beim Umbau der ehemaligen Migros auf der anderen Seite der Brunngasse kamen frühmittelalterliche Funde zum Vorschein. «Wir haben daher vermutet, dass es auf diesem Areal eine Fortsetzung gibt», so Galioto.

Die archäologischen Befunde werden freigelegt, dokumentiert und abgetragen. Die Ausgrabungen sollen parallel zu den Bauarbeiten durchgeführt werden. «Das A und O ist die Absprache zwischen Archäologie und Bauherrschaft, damit die Massnahmen abgestimmt aufeinander durchgeführt werden können», sagt Galioto. Bis jetzt funktioniere das gut.

Das bestätigt auch Besitzerin und Architektin Marina Zimmermann Maiorano. Der Bauplan sei entsprechend angepasst worden: «Es gibt bei diesem Projekt Ausweichmöglichkeiten, die wir nutzen konnten.» So läuft derzeit der Rückbau des ehemaligen Restaurants und Wohngebäudes. «Das geht gut aneinander vorbei», so Zimmermann Maiorano.

Im Spätsommer 2018 fertig

Geht es so weiter, dürften die Ausgrabungen keinen Einfluss auf den Zeitplan der «Rössli»-Bauten haben, sagt Luisa Galioto. Das sind gute Nachrichten für die Besitzerin, konnte das Projekt doch schon durch das aufwendige Bewilligungsverfahren erst leicht verspätet gestartet werden.

Geplant ist, dass die Gebäude im Spätsommer 2018 bezugsbereit sind. Der Verkauf der Wohnungen ist gestartet. Auch für die Gewerbeflächen gäbe es Interessenten, sagt Zimmermann Maiorano. Noch offen ist hingegen, ob es in der ehemaligen «Rösslischüüre» ein Bistro gibt. Ein Betreiber fehlt noch. «Sollte sich ein Interessent melden, wäre dies aber möglich.»