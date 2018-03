Das Laufenburger Museum Schiff zeigt derzeit verschiedene historische Karten und Pläne. Sie sind auf einen 1769 herausgegebenen Erlass der vorderösterreichischen Regierung mit dem Tenor «Das ganze Land soll ausgemessen werden» zurückzuführen. Anlass war die von Kaiserin Maria Theresia verfügte Steuerreform, die eine gerechte Besteuerung von Grund und Boden vorsah.

In den österreichischen Vorlanden beidseits des Hochrheins waren daher zwischen 1772 und 1787 zehn gut ausgebildete Geometer in 120 Gemarkungen tätig, welche die Ergebnisse ihrer Vermessungsarbeiten in grossmassstäblichen Bannplänen zum Vorschein brachten.

Einer davon ist der 90 auf 79 Zentimeter grosse «Plann der Kaiserl.-Königl. Voresterreichischen Wald-Stadt Lauffenburg» von 1778, den die beiden Geometer Joseph Fridolin Kunzelmann (1730 bis 1790) und Johann Hienerwadel (1744 bis 1802) anfertigten. Am unteren Kartenrand stellten sie eine 21 Zentimeter lange Massstableiste dar, die 200 Ruthen beinhaltet. Das entspricht einem Massstab von 1:3000. Denn nach Einführung des Metermasses 1872 wurde eine Ruthe mit 3,16 Metern gleichgesetzt.

Weil sich das Hoheitsgebiet der alten Waldstadt bis anfangs des 19. Jahrhunderts bekanntlich über beide Seiten des Rheins erstreckt hat, hebt sich der Laufenburger Plan von allen Karten dieser Art ab. So kommen gleich zwei Stadtkerne, deren Wald- und Feldflur sowie zwei Pfarrkirchen mit ihren damals noch nebenanliegenden Friedhöfen darin vor – auch die teilweise überdachte Brücke, welche die beiden Stadtgebiete verband. Auch war 1778 die Burg auf dem Schlossberg noch vollständig vorhanden.

Dagegen konnte auf der Karte an den Standort der längst nicht mehr bestehenden Burg auf dem Ofteringer Felsen nur durch ein eingezeichnetes Kreuz erinnert werden. Ein solches stand anschliessend viele Jahrzehnte an dieser Stelle. 1778 lag der grössere Teil der Stadt mit 178 Hektar südlich des Rheins. Der an die Grafschaft Hauenstein angrenzende rechtsrheinische Laufenburger Abschnitt brachte es lediglich auf 12 Hektar. Zur gewünschten Stadtentwicklung sollte er vergrössert werden und umfasste später 49 Hektar.

Ausstellung «Die Hochrheinregion in historischen Landkarten»: mittwochs, 14 bis 16 Uhr, sowie samstags und sonntags, 14 bis 17 Uhr, im Museum Schiff.