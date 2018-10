«Es ging alles sehr schnell», erzählt ein Augenzeuge. Eine 89-jährige Frau wollte am Montag bei der Bäckerei Kunz die Strasse überqueren und betrat den Fussgängerstreifen. Ein 71-jähriger Autofahrer, der in Fahrtrichtung Hornussen unterwegs war, sah die Frau zu spät und fuhr sie an. Die Frau musste mit Kopf- und Hüftverletzungen von der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Markus Kunz, der von seinem Arbeitsplatz in der Konfitürenproduktion den Fussgängerstreifen genau im Blick hat, war zwar zum Unfallzeitpunkt nicht vor Ort. Dennoch hat ihn der Unfall alarmiert – auch, weil es nicht der erste Unfall auf diesem Fussgängerstreifen war. So fuhr im Dezember 2014 ein 20-jähriger Automobilist eine 34-Jährige kurz nach 18 Uhr an und verletzte sie leicht.

Markus Kunz hat deshalb gestern an seine Mitarbeiter ein Mail verschickt. Darin bittet er alle «mehr Sorgfalt» beim Überqueren des Fussgängerstreifens walten zu lassen, den Vortritt nicht zu erzwingen und hie und da einem schnell fahrenden Auto entgegen der gesetzlichen Regel den Vortritt zu lassen. «Es wäre für uns eine echte Belastung, wenn einer unserer Mitarbeiter verunfallen würde», hält er fest.

Fahrzeuge «schneller unterwegs als erlaubt»

Augenschein am Dienstagmorgen. In den rund zehn Minuten vor Ort passieren mehrere Dutzend Fahrzeuge den Fussgängerstreifen, im Tagesverlauf werden es an die 15 000 sein. 15 Leute überqueren den Fussgängerstreifen in dieser Zeit; die Strassenquerung gehört zu den am stärksten frequentierten Fussgängerstreifen in Frick. Dies bestätigt auch Gemeindeschreiber Michael Widmer. «Beim besagten Fussgängerstreifen handelt es sich um einen solchen mit sehr hohen Frequenzen, auch weil etliche Kunden des Café Kunz die nahegelegenen öffentlichen Parkplätze im Rebstock-Areal benützen.»

Beim Augenschein fällt zweierlei auf: Erstens sind die Fahrzeuge zum Teil recht rasant unterwegs. Dies bestätigt Markus Kunz. Er beobachtet den Verkehr immer wieder und hat sich am Dienstagmorgen speziell auf die Fahrzeuge geachtet. «Mehrere Autos, Lastwagen und Traktoren waren schneller unterwegs, als es die Verkehrssituation erlaubt.»

Zweitens schauen nicht alle Fussgänger auf den Verkehr, sondern betreten den Fussgängerstreifen – ohne dass sie Blickkontakt mit dem Fahrzeuglenker herstellen und sich so vergewissern, dass dieser auch wirklich bremst. Das sei gefährlich, mahnt Kunz. Umso mehr als manch ein Automobilist, das beobachtet Kunz ebenfalls immer wieder, abgelenkt ist, weil er ins Café Kunz oder zur Gartenwirtschaft beim «Rebstock» blickt statt auf die Strasse zu schauen. Dass auch kleine Kinder über die Strasse laufen, ohne nach links oder rechts zu blicken, beunruhigt Kunz zusätzlich.

Schlechte Sicht bei Dämmerung

Der Confiseur weiss, dass die Jahreszeit nun erst kommt, in der sich gefährliche Situationen an den Fussgängerstreifen noch häufen würden. «Gerade in der Dämmerung sieht man den Fussgängerstreifen nach wie vor nicht besonders gut», sagt er. Auch die Weihnachtsbeleuchtung verschlechtere die Sichtbarkeit des Fussgängerstreifens. Dies sieht Widmer anders. «Seit ein paar Jahren leuchtet die Weihnachtsbeleuchtung nicht anstelle der übrigen Strassenbeleuchtung, sondern zusätzlich. Insofern sollte die Weihnachtsbeleuchtung keinen negativen Einfluss auf die Sichtbarkeit der Fussgänger auf den Fussgängerstreifen haben.»

Die Sichtbarkeit des Fussgängerstreifens und der Fussgänger sei zwar verbessert worden, räumt auch Kunz ein. Er wünscht sich dennoch, dass Frick weitere Massnahmen prüft. Einen Lösungsansatz sieht er im «Modell Küttigen». Hier wurden 2016 bei einem Fussgängerstreifen LED-Leuchten in den Boden eingelassen. Sie blinken, wenn ein Fussgänger die Strasse betritt. Widmer weist daraufhin, dass es sich beim Fussgängerstreifen in Küttigen um einen Versuchsbetrieb handelt. «Es gilt, die entsprechenden Auswertungen abzuwarten.»