Integration ganz spielerisch – «eine Investition in die Zukunft»

Sollen Vorschulkinder, die kein oder wenig Deutsch können, zur Sprach­förderung verpflichtet werden? Diese Forderung steht auf der politischen Agenda. Jetzt will der Kanton Erfahrungen sammeln, in einem 2021 startendem Pilotprojekt auf freiwilliger Basis. Die Gemeinde Stein macht mit. 27 Bewerbungen waren beim Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) eingegangen.

«Hintergrund sind parlamentarische Vorstösse, welche die Einführung von gesetzlichen Grundlagen verlangen, um Vorschulkinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen zum Besuch von Sprachfördermassnahmen verpflichten zu können», schreibt die Gemeinde Stein auf ihrer Website.

Stein ist für Teilnahme prädestiniert

Und meint damit unter anderem das Postulat der CVP-­Fraktion vom September 2018 im Grossen Rat. Fraktionspräsident Alfons Kaufmann aus Wallbach zum Projekt: «Ich begrüsse das sehr, für mich ist das eine Investition in die Zukunft.» Gerade Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund hörten zuhause oft nur die Muttersprache der Eltern und besuchten Vorkindergarteneinrichtungen unverhältnismässig wenig. «So steht es beim Eintritt in die Primarstufe um deren Deutschkenntnisse eher schlecht», sagt der Fricktaler Grossrat, der sich über den Zuschlag an die Wallbacher Nachbargemeinde Stein freut.

Dass Stein ausgewählt worden ist, soll «die regionale Verteilung und die Unterschiedlichkeit der Gemeinden bei Grösse und Bevölkerungsstruktur» widerspiegeln, sagt BKS-­Sprecherin Simone Strub. Die Eigenschaften der einzelnen Gemeinden hätten keine entscheidende Rolle gespielt. Aber dennoch: Stein mit seinem Ausländeranteil von rund 40 Prozent ist sicher prädestiniert für eine Teilnahme am Projekt.

Projekt startet im Januar 2021

«Wir freuen uns, dass Stein als Pilotgemeinde ausgewählt wurde, und sind jetzt schon gespannt auf die Erkenntnisse», sagt Marie-Noëlle Meier, die stellvertretende Gemeindeschreiberin. Und: «Durch unsere Bevölkerungsstruktur mit einem hohen Anteil an fremdsprachigen Personen ist es bei uns ein Dauerthema, wie Kinder aus diesen Familien möglichst optimal in unser Schulsystem eingebunden werden können.» Für Meier eben über gute Kenntnisse der Schulsprache Deutsch. Meier verweist auf das in der Gemeinde schon bestehende Angebot der MuKi-Deutschkurse (Mutter-Kind).