«Innenentwicklung vor Aussenentwicklung»: Mehr Spielraum im Zentrum

Die Gemeinde Gipf-Oberfrick rüstet sich für die Zukunft. Mit einer Infoveranstaltung startete am Dienstag in der Mehrzweckhalle die Frist für die Mitwirkung der Einwohnerinnen und Einwohner an der Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Kommunales Entwicklungsleitbild, Räumliches Gesamtkonzept, Kommunaler Gesamtplan Verkehr, Masterplan Kernzone, Entwicklungsvision Dorfmitte und Energierichtplan lauteten die etwas sperrig klingenden Revisionsgrund­lagen, die von den beiden Arbeitsgruppenvorsitzenden Jos Bovens (Siedlung) und Georg Schmid (Landschaft) sowie vom Kulturingenieur Sascha Subak von der Metro Raumentwicklung AG näher erläutert wurden.

Eines der Kernziele der Revision ist der Schutz des Ortsbildes sowie die Verdichtung und Weiterentwicklung der Dorfmitte zu einem modernen Ortszentrum. Im Rahmen der Gesamtrevision sollen dabei Prinzipien des 2015 vom Gemeinderat beschlossenen Masterplan Kernzone in die Nutzungsplanung aufgenommen und verankert werden.

Die heutigen Bauzonen sollen redimensioniert werden

Subak erteilte folgerichtig den überdimensionierten Bauzonen im Sinne der bisherigen Kommunalen Richtplan­gebiete eine Absage. Diese würden sogar «redimensioniert», also zu landwirtschaftlichen Zonen zurückgestuft werden, kündigte Subak an. «Innenentwicklung vor Aussenentwicklung» lautet also die Devise, die Subak zum folgenden rechnerischen Fazit kommen liess: Ein zu erwartender Einwohneranstieg auf bis zu 4600 Menschen «kann gut innerhalb der bestehenden Bauzonen aufgefangen werden». Parallel zur Verdichtung wird die interkantonal vereinbarte Harmonisierung von Baubegriffen umgesetzt.