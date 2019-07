Das Segelflugzeug stürzte Anfang Nachmittag in der Nähe eines Golfplatzes ab. Das einsitzige Flugzeug war laut Polizeiangaben in Deutschland zugelassen. Die Ursache für den Absturz ist weiterhin unklar.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 16-jährigen Flugschüler. Der Sprecher bestätigte am Donnerstag entsprechende Angaben der "Badischen Zeitung". Der Jugendliche war legal allein unterwegs - in Deutschland darf man mit ausreichend Flugstunden ab 14 Jahren alleine ein Segelflugzeug pilotieren.

Der Verunfallte war vom Flugplatz im benachbarten Hütten zu einem Übungsflug gestartet und sollte dort auch wieder landen. Die Absturzstelle liegt rund sieben Kilometer von der Graspiste entfernt.

Laut einer Polizeimitteilung vom Mittwoch war der Pilot "schon länger in der Luft". Er sah sich "nach einem geeigneten Platz für eine Aussenlandung um, da er den nahen Flugplatz in Hütten nicht mehr erreichen konnte". Was dann zum Absturz führte, sollen die Ermittlungen klären.